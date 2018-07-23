Детский сад на 150 мест откроется в ТиНАО в августе

23 июля, 13:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Куташева Арина
Детский сад на 150 мест планируют открыть в ЖК "Бунинские Луга" в деревне Столбово поселения Сосенское в ТиНАО в августе 2018 года. Об этом сообщил глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.
"В августе в ТиНАО введут два детсада и новую школу. Все они строятся за счет внебюджетных средств", – отметил он, передает Агентство "Москва".
Второй детский сад на 220 мест планируют открыть в ближайшее время в ЖК "Испанские кварталы" деревни Николо-Хованское поселения Сосенское. Также к 1 сентября в поселении Московский откроют школу на 775 мест.
Жидкин также добавил, что до 2021 года девелоперы построят в ТиНАО 38 объектов образования. Он отметил, что в инвестиционных портфелях средства на эти цели уже предусмотрены. В целом за три года объем внебюджетных вложений на развитие социальной инфраструктуры составит 20 миллиардов рублей.
Из 37 социальных объектов, построенных в ТиНАО инвесторами с 2012 года, 32 уже переданы в собственность города. Это 23 детских сада и девять школ, которые включены в систему образования Москвы.
Также стало известно, что в деревне Рассказовка в ТиНАО построят новый детский сад на 350 мест. Уникальный облик трехэтажному зданию придаст рисунок в виде пазлов.
Детский сад относится к восьмому кварталу жилой застройки деревни. На первом этаже разместятся четыре групповые ячейки на 100 мест, где будут раздевалки, спальни, буфет и комнаты для детских игр, а также служебно-бытовые помещения и медпункт. На втором этаже будут пять ячеек на 125 мест для старших групп и спортзал. На третьем этаже помимо пяти ячеек на 125 мест также появится музыкальный зал, в котором дети смогут развивать свои творческие способности.
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