В Рассказовке построят детский сад на 350 мест

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

В деревне Рассказовка в ТиНАО появится новый детский сад на 350 мест. Уникальный облик трехэтажному зданию придаст рисунок в виде пазлов.

"Согласно политике мэра Москвы по формированию адресности социальных объектов в столице перестали строить детсады с однотипным дизайном. Чтобы привязать образовательные учреждения к конкретным районам, новые школы и детские сады создают по индивидуальным проектам", – поделился главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, помимо ярких фиброцементных плит с рисунком в виде пазл, облик детского сада в Рассказовке дополнят разноцветные откосы окон.

Детский сад относится к восьмому кварталу жилой застройки деревни. На первом этаже разместятся четыре групповые ячейки на 100 мест, где будут раздевалки, спальни, буфет и комнаты для детских игр, а также служебно-бытовые помещения и медпункт. На втором этаже будут пять ячеек на 125 мест для старших групп и спортзал. На третьем этаже помимо пяти ячеек на 125 мест также появится музыкальный зал, в котором дети смогут развивать свои творческие способности.

Общая площадь нового дошкольного учреждения составит 4700 квадратных метров.

Проектировщиком нового детского сада выступило АО "Национальная девелоперская компания" по заказу ООО "Олета".