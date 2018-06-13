Москва 24 покажет, как преобразился ТиНАО за шесть лет

20 июня в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция руководителя департамента развития новых территорий Владимира Жидкина. Тема встречи – "Шесть лет новым территориям Москвы: итоги и перспективы". Слушатели узнают о развитии социальной инфраструктуры, особенностях дорожного строительства на новых территориях и перспективах создания Административного центра в Коммунарке.

Смотрите трансляцию на этой странице 20 июня в 13:00. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.