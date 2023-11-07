Ведомство для блага: зачем в России создавать министерство счастья

В России необходимо учредить министерство счастья. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Также, по ее словам, нужно принять закон о всеобщем счастье. Рассказываем подробности и выясняем, каковы перспективы у такого предложения.
Повысить уровень счастья
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что России нужен закон о всеобщем счастье. Принять его необходимо немедленно, полагает она. Кроме того, председатель верхней палаты парламента выступила за учреждение в стране министерства счастья.
Однако она уточнила, что имеет не очень большую "группу поддержки" касательно этой темы. Матвиенко не в первый раз выступает с подобным предложением. В 2016 году после встречи с вице-президентом ОАЭ Мохаммедом бен Рашидом аль Мактумом сенатор заявила, что в России необходимо обратить внимание на опыт Эмиратов, где созданы министерство будущего и министерство счастья.
"Мне лично и нам вообще был интересен опыт Дубая по реформированию правительства. В ходе этой реформы они создали несколько министерств, два из которых, на мой взгляд, очень интересны", – сказала тогда она.
Слишком прогрессивно?
Нижняя палата парламента вряд ли поддержит идею создать министерство счастья в России. Об этом в беседе с Москвой 24 заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. "Возможно, я не настолько прогрессивна, как Валентина Ивановна. Задумка интересная, но, наверно, не для этой эпохи. Сегодня есть множество других объективных работ, которые должны выполнять чиновники", – объяснила она.
По словам Светланы Бессараб, в стране уже действует аналогичная по функциям, как у министерства счастья, система – это оценка регулирующего воздействия (ОРВ). Она предполагает анализ социально-экономических последствий тех или иных нововведений.
Пользователи соцсетей неоднозначно отнеслись к предложению Матвиенко. "У нас в стране так все нормально, только вот министерства счастья для полного счастья не хватает", – написал один из комментаторов.
Другие же, наоборот, поддержали идею, назвав ее вдохновляющей. "Правильно! В некоторых странах, например, счастье – составляющая идеологии на государственном уровне", – отметила пользовательница.
Комментаторы в соцсетях также предположили, какими вопросами могло бы заниматься такое министерство в России. Например, оно отвечало бы за социальную защиту населения, здравоохранение, образование, культуру – все сферы, которые "прямо влияют на наше благополучие", полагают юзеры.
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