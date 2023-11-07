Ведомство для блага: зачем в России создавать министерство счастья

В России необходимо учредить министерство счастья. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Также, по ее словам, нужно принять закон о всеобщем счастье. Рассказываем подробности и выясняем, каковы перспективы у такого предложения.



Повысить уровень счастья

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингарев

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что России нужен закон о всеобщем счастье. Принять его необходимо немедленно, полагает она. Кроме того, председатель верхней палаты парламента выступила за учреждение в стране министерства счастья.





Валентина Матвиенко спикер Совета Федерации Я мечтаю и даже предлагала: давайте мы создадим в России министерство счастья. То ведомство, через которое будут проходить все решения, все законы на предмет, а делает ли этот новый закон или новое постановление правительства людей более счастливыми.

Однако она уточнила, что имеет не очень большую "группу поддержки" касательно этой темы. Матвиенко не в первый раз выступает с подобным предложением. В 2016 году после встречи с вице-президентом ОАЭ Мохаммедом бен Рашидом аль Мактумом сенатор заявила, что в России необходимо обратить внимание на опыт Эмиратов, где созданы министерство будущего и министерство счастья.

"Мне лично и нам вообще был интересен опыт Дубая по реформированию правительства. В ходе этой реформы они создали несколько министерств, два из которых, на мой взгляд, очень интересны", – сказала тогда она.



Слишком прогрессивно?

Нижняя палата парламента вряд ли поддержит идею создать министерство счастья в России. Об этом в беседе с Москвой 24 заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. "Возможно, я не настолько прогрессивна, как Валентина Ивановна. Задумка интересная, но, наверно, не для этой эпохи. Сегодня есть множество других объективных работ, которые должны выполнять чиновники", – объяснила она.

По словам Светланы Бессараб, в стране уже действует аналогичная по функциям, как у министерства счастья, система – это оценка регулирующего воздействия (ОРВ). Она предполагает анализ социально-экономических последствий тех или иных нововведений.





Светлана Бессараб депутат Госдумы Думаю, оценка регулирующего воздействия может служить основанием для понимания, будет ли счастливо население от того, что такая инициатива принята, или нет. Прохождение ОРВ и есть часть работы предлагаемого министерства счастья.

Пользователи соцсетей неоднозначно отнеслись к предложению Матвиенко. "У нас в стране так все нормально, только вот министерства счастья для полного счастья не хватает", – написал один из комментаторов.

Другие же, наоборот, поддержали идею, назвав ее вдохновляющей. "Правильно! В некоторых странах, например, счастье – составляющая идеологии на государственном уровне", – отметила пользовательница.

Комментаторы в соцсетях также предположили, какими вопросами могло бы заниматься такое министерство в России. Например, оно отвечало бы за социальную защиту населения, здравоохранение, образование, культуру – все сферы, которые "прямо влияют на наше благополучие", полагают юзеры.

