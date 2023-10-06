Россияне назвали главную причину для счастья

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Более 47% россиян заявили, что их делает счастливыми возможность засыпать и просыпаться рядом с любимым человеком (об этом заявили 21,5% респондентов), встреча с любовью всей жизни (11%) и семейное благополучие (19,6%). Об этом сообщает "Газета.ру".

Также в список главных причин для счастья вошел сбор чемоданов в путешествие (9,2%) и выигрыш в лотерею (8,7%). Кроме того, люди считают, что их сделает счастливыми неожиданный подарок (8,3%) и объятия (7,5%). Замкнули рейтинг подарок близкому человеку (7%) и поездка в другой город (4,1%).

Среди неожиданных идей, которые могут сделать счастливыми россиян, стали поход на массаж, обнаружение потерянной вещи и восстановление больного зуба.

Ранее психотерапевт Владимир Файнзильберг сказал, что семья – это главное, что делает человека счастливым. Также в факторы счастья человека вошли реализация как профессионала в определенной сфере и уверенность в будущем.

"Доктор 24": эксперт рассказала, как сохранить счастливые отношения