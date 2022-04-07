В Союзе матерей оценили возможность всем семьям обналичивать часть маткапитала

В Госдуме предложили разрешить всем семьям обналичивать до 5% материнского капитала. Законопроект планируют внести на рассмотрение в весеннюю сессию. В настоящее время часть маткапитала разрешено обналичивать на дополнительные выплаты только малообеспеченным семьям. Разбираемся, как эта мера поможет россиянам и на что можно разрешить тратить эти деньги.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

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Деньги из материнского капитала предлагается выплачивать тем семьям, которые уже израсходовали часть средств на одно из основных направлений. Об этом рассказала первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, которая является соразработчиком законопроекта. По ее словам, деньги планируют выдавать однократно. Буцкая подчеркнула, что в сегодняшней непростой ситуации крайне важно оказывать семьям любую поддержку.





Татьяна Буцкая первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Зачастую остатки маткапитала, не использованные на основные направления, хранятся годами. Важно, чтобы у людей была возможность получить все, что им положено по закону.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что деньгами из остатков материнского капитала разрешат компенсировать затраты на покупку товаров и услуг для семейных нужд. Конкретный перечень должно будет определить правительство, отмечено в документе.

В 2022 году размер материнского капитала на первого ребенка составил 524,5 тысячи рублей. Если в семье появился второй ребенок и выплата на первенца не была оформлена, маткапитал будет равен 693,1 тысячи рублей (если оформлена, то к уже выплаченным деньгам добавят 168,6 тысячи рублей).

Среди основных направлений, на которые можно использовать материнский капитал, – покупка жилья и ипотека, обучение детей, социальная адаптация и интеграция в общество ребенка с инвалидностью и вклад в накопительную пенсию матери. Также у семей с низкими доходами есть возможность оформить из денег материнского капитала ежемесячную выплату, которая равна региональному детскому прожиточному минимуму.

Этот список в середине марта предложил расширить Минтруд. Ведомство подготовило проект закона, по которому средства маткапитала можно будет потратить на частные детские сады и другие образовательные услуги, созданные индивидуальными предпринимателями. Однако не все ИП подпадут под эту меру. Тратить средства разрешат только на услуги тех предпринимателей, у которых есть соответствующая лицензия на образовательную деятельность в России, объяснили в Минтруде.

На что тратить?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В существующем механизме выплаты маткапитала не предусмотрено, что делать с оставшимися деньгами, отметил в разговоре с Москвой 24 профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Предложение депутатов Госдумы фактически устраняет этот пробел, сказал эксперт.

"К примеру, семья потратила деньги из материнского капитала на одну из услуг. Осталась небольшая сумма, при этом ребенок уже не нуждается в этой услуге. А с оставшимися деньгами что делать? К сожалению, технология изначально не предусматривала отражение такой ситуации", – обратил внимание Сафонов.





Александр Сафонов профессор Финансового университета при правительстве РФ Получается, права семей, которым положен материнский капитал, в полном объеме не реализованы. Безусловно, для этих случаев целесообразно предусмотреть возможность просто передавать часть этих денежных средств. В этом я вижу нормальный грамотный экономический и социальный подход.

В перечень товаров, на которые можно тратить остатки маткапитала, необходимо включить продуктовый набор, за исключением табака и алкоголя, детскую одежду, школьные принадлежности и бытовые приборы, перечислил Сафонов. Чтобы контролировать расходы, в мире существует механизм специальных карточек: они могут быть запрограммированы на покупку только определенных товаров и услуг, рассказал специалист. Также существует вариант, при котором опция возврата остатков маткапитала появится на Госуслугах. В этом случае заявитель будет вводить данные своей карты, на которую перечислят деньги, привел Сафонов один из вариантов.

В то же время эксперт уверен, что от конкретного перечня товаров и услуг лучше отказаться. "Механизм контроля за расходами предполагает огромную отчетность. В этом будет задействовано громадное количество людей, непонятно, как это все реализовывать. Если не контролировать расходы через специальные карточки, перечень можно будет совершенно спокойно обходить. Механизмов, как это сделать, можно придумать огромное количество", – убежден Сафонов.

Кроме того, семье может понадобиться вещь, которой нет в утвержденном перечне, указал он. Без жесткого контроля за расходами остатков маткапитала родители могли бы потратить на нужный товар или услугу эти деньги и при необходимости добавить свои, заключил эксперт.

Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова отметила в беседе с Москвой 24, что в современных реалиях всеми способами необходимо поддерживать семьи. В том числе за счет возврата остатков материнского капитала.





Екатерина Лахова председатель Союза женщин России Если сегодня возник вопрос, что до 5% средств от остатка материнского капитала можно позволить обналичить всем семьям, то почему нет? В нынешних условиях есть и проблема безработицы, и роста цен. Потребительская способность падает. Поэтому семьи необходимо поддерживать.

При составлении перечня товаров и услуг, на которые разрешается потратить эти деньги, правительству нужно ориентироваться на потребности самих семей, подчеркнула она. Для этого необходимо провести специальный мониторинг, прежде чем утверждать те или иные списки, резюмировала Лахова.

