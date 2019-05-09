"Победный тверк": зачем молодежь снимает откровенные видео в форме ВОВ

В соцсетях набирает обороты видео, на котором девушки в форме времен Великой Отечественной войны прыгают на батутах под песню "День Победы". Ролик вызвал бурю негативных комментариев и жалости к ветеранам, которые могли это увидеть. Разбираемся, что побуждает современную молодежь делать подобные видео и почему они теряют эмоциональную связь с трагическими событиями прошлого.

Танец на батутах

Фото: соцсети

На вирусном видео свое выступление девушки начинают с марширования в солдатских сапогах и женской военной форме времен ВОВ. Потом команда запрыгивает на фитнес-батуты и начинает делать ритмичные прыжки в юбках, широко размахивая руками. В финале ролика девушки берут в руки оружие и продолжают "тренировку" c автоматами.

Оригинал видео был опубликован еще в прошлом году в День Победы, но популярность стал набирать только сейчас. Под постом посыпались комментарии: "Делают они, а стыдно нам", "Хорошо, что это не видят ветераны", "Позорище", "Это слишком ужасно, чтобы быть правдой" и другие. Некоторые назвали танец победным тверком, а группу самих выступающих – стриптизершами, фетишистками, "пилотками на батутах" и представительницами древнейшей профессии.

Нашлись и те, кто не поверил, что до такого "извращения" вообще можно было додуматься, и посчитали, что музыка наложена. При этом объяснений для костюмов и танцев на батутах интернет-пользователи не нашли.



Видео: соцсети

Не понимают, что творят

По мнению депутата Госдумы, зампреда комитета по образованию Бориса Чернышова, не стоит оценивать данный поступок столь однозначно негативно. В диалоге с Москвой 24 Чернышов предположил, что в свете активного обсуждения в обществе 75-летия Победы молодежь просто не понимает, как на это реагировать.





Борис Чернышов депутат Госдумы Своим, может быть, не очень хорошим вкусом девушки отреагировали на эту тему, пытаясь привлечь внимание, поучаствовать в большом движении. Но наткнулись на крайне негативную оценку общества.

По мнению депутата, этот ролик мог быть частью рекламной кампании фитнес-центра или спортивного кружка. Так как современное поколение не чувствует и не может испытать эмоции, пережитые прадедами во времена Великой Отечественной войны, они переводят это понимание в несколько другое русло. В случае с этими девушками попытки отразить себя в событиях 75-летней давности вылились в физические упражнения на батутах.

"Для них война во многом может ассоциироваться с формой, какими-то визуальными символами, песнями, музыкой. Девушки используют эти символические моменты, не осознавая, что за ними стоит", – считает Чернышов. По его словам, современное поколение потеряло эмоциональную связь с событиями 1941–1945 годов. Это закономерно и повторяется в нашей истории. Так, например, поколение начала ХХ века потеряло эмоциональную связь с Отечественной войной 1812 года.





Стоит напомнить, что случай с неприличными танцами в военной форме происходит уже не в первый раз. Так, в прошлом году разгорелся скандал с Оксаной Яковлевой, которая исполнила танец у шеста в трусах и гимнастерке. Номер сопровождался песней "Смуглянка". Девушка выложила видео 9 Мая, а в подписи поздравила всех с Днем Победы и отметила, что пойдет всей семьей на парад.

Главное – сохранить воспоминания

Потерей эмоциональной связи молодого поколения с трагическими событиями прошлого пользуются очень многие силы, пытающиеся иначе трактовать итоги победы. Поэтому важно вовлекать молодежь в рассказ с еще живыми участниками ВОВ и организовывать возможности для таких встреч.





Борис Чернышов депутат Госдумы Надо передавать эмоции через людей, которые участвовали в сражениях, работали над победой в тылу. Через фильмы это не сделаешь: только через живой нерв, через разговор, который пока еще возможен.

Борис Чернышов считает, что в случае с девушками на батутах ключевую роль играет не вопрос патриотического воспитания, а, скорее, понимание границ дозволенного. "Людям нужно объяснять те границы, за которые не стоит переходить при обсуждении таких важных для всего общества моментов", – подчеркивает депутат.





Борис Чернышов депутат Госдумы Наказать этих девушек очень сложно, они не хотели сделать ничего плохого, не хотели никого обидеть этим видео. Они так видели этот этап истории. Наказать, значит, озлобить их, сохранить какую-то эмоцию.

В интернете их уже наказали и, возможно, травля будет продолжаться. Но, по мнению Чернышова, нельзя применять недопустимые шаги к этим девушкам. Вопросом должны озадачиться специалисты, психологи и педагоги. "Такие случаи будут происходить, но здесь нужно как можно более бережно сохранить воспоминания, эмоции людей, которые участвовали в войне. Современные технологии позволяют это сделать для будущих поколений", – отметил Чернышов.