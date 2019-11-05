Что произошло с младшеклассницей из Новосибирска во время чаепития

Конфликты из-за сборов денег в школах и детских садах возникают нередко. Свежий пример – ситуация с новосибирской младшеклассницей. По словам мамы девочки, школьницу выгнали с чаепития, так как семья не сдала деньги на классные нужды. Вскоре о схожей проблеме заявила мать ребенка из другой школы Новосибирска. Разбираемся в произошедшем, а также как подобные случаи могут повлиять на ребенка.

"За общим столом ничего кушать не будешь"

Фото: соцсети

Сообщения о неприятной ситуации в новосибирской школе № 183 сначала появились в соцсетях. Мама одной из учениц второго класса Ирина пожаловалась, что ее дочку унизили во время чаепития. Конфликт спровоцировало решение родителей девочки не сдавать деньги на нужды класса родительскому комитету, поскольку им якобы не предоставляют отчетность по расходам. Чтобы ребенок не шел с пустыми руками, женщина дала дочери с собой кексы и сок.

По словам Ирины, на мероприятии девочку прилюдно стали позорить. Одна из представительниц родительского комитета не позволила ребенку сесть со всеми. "Ты за общим столом сидеть и кушать не будешь, иди садись там, где твои кексы, там и кушай", – приписывают в соцсетях ей такое заявление.

Девочка расстроилась и убежала плакать в туалет. Классная руководительница вернула ее в кабинет. Однако все та же мама из родительского комитета якобы вновь вмешалась в ситуацию: она отказалась давать девочке стаканчик для сока – ведь ее родители не скинулись на него.

"Когда я ей (дочери. – Прим. ред.) позвонила, она выбегала из класса в туалет в слезах. Ей сказали, что для нее нет стакана и чтобы она ела свои кексы в стороне от всех", – рассказала журналистам мама второклассницы. Женщина добавила, что, когда девочка выбегала из школы, все та же представительница родительского комитета вновь крикнула ей в след, мол, во всем виновата твоя мама.





Ирина мама второклассницы После этого я набрала этой женщине и кричала на нее. Она кричала в ответ, что я даже не удосужилась купить своему ребенку стаканчик. И что раз я не хотела по-хорошему, то теперь получила.

Ирина подчеркнула, что просто так случившееся не оставит. Она уже подала соответствующее заявление в полицию. А в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили: по нему проводится проверка. Краевая прокуратура и департамент образования Новосибирска также проверяют информацию об инциденте.

"Ситуация зашла слишком далеко, и я не готова прощать издевательства взрослых людей над моим ребенком. Я не остановлюсь и не буду забирать заявление", – пояснила свою позицию мама второклассницы.

По словам Ирины, присутствовавшие на чаепитии родители не признают, что ее дочку довели до слез. По крайней мере, так они якобы написали в объяснительных, мол, ничего не заметили. Исключение составила только одна мама.

В паблике, где сообщалось об инциденте, также появились комментарии людей, которые, судя по всему, присутствовали на школьном мероприятии. "Ребенок был посажен за общий стол! Рядом с другими детьми! Она сидела и ела со всеми вместе! Плачущую ее никто не видел! Из школы ребенок вышел без слез!" – написала некая Татьяна.

Солидарен с ней и пользователь под именем Олег, который в комментариях отметил, что лично присутствовал в классе. "Гнобления на чаепитии не было, девочка неправильно все восприняла, видимо уже накрученная мамой, и ей малейший взгляд или слово кажется предвзятым", – написал мужчина. Он также рассказал, что в ответ на жалобу матери школьницы, другие родители якобы тоже отнесли заявление о клевете в полицию, куда прилагались "характеристика и психологический портрет Ирины, подписанные большинством родителей класса".

Схожей информацией располагает региональный уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко, которая держит ситуацию на личном контроле.

"Чаепитие было проведено по инициативе родителей 1 ноября, после официальной части классного часа "День картошки". Мы пообщались с директором школы, которая сообщила, что учреждение никогда никаких денег на нужды класса не собирало. Согласно той информации, которую предоставили руководство школы и те, кто присутствовал на мероприятии, девочку отдельно не отсаживали и из класса не выгоняли – ее просто попросили пересесть с одного края стола на другой", – говорит она.

В свою очередь, в самой школе дожидаться результатов проверок не стали и запретили чаепития вообще. Об этом журналистам сообщила директор учебного заведения Наталья Пермякова.

"Мнения родителей расходятся. Родители написали, что описанного не было – девочку из-за стола никто не выгонял и за руки не вытаскивал. Мама девочки имеет другую информацию, в этом сейчас разбираются органы полиции", – рассказала она.

Пермякова также пояснила, что школа не собирает с родителей деньги, однако в классе под праздники такая практика существует, но под личную ответственность родителей и только на добровольной основе.

Не первый случай?

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Ситуация в Новосибирской школе № 183 не единственный случай. В том же городе одна из мамочек заявила, что в соседнем учебном заведении происходит нечто подобное.

"В нашей 196-й школе, тоже Кировского района, сама классная руководитель заявила детям, что если ваши мамы не приготовили вам с собой угощения на чаепитие, то принесенное остальными есть нельзя", – сообщила женщина.

Подобные случаи попадают в поле зрения СМИ по всей России. Например, ранее сообщалось, что в екатеринбургской школе подростку запрещали садиться за один стол с одноклассниками в столовой, так как он приносил с собой домашнюю еду, а за стандартные обеды семья платить не хотела.

"Классная руководительница подошла к моему сыну и, взяв за пуговицу, сказала, чтобы он не садился со всеми во время обеда за один стол. Мол, ты с нами не садись и лучше вообще не ешь в эту перемену, а то меня директор ругает", – рассказывала тогда журналистам мама 14-летнего мальчика Мария.

Тимбилдинг от родительского комитета

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с Москвой 24 выразила беспокойство, что такие ситуации вообще могут возникать в российских школах. Если ребенка действительно отсадили от группы – это, по ее словам, говорит об "испорченности общества".





Ирина Волынец председатель Национального родительского комитета Сейчас никто не голодает. Угостить ребенка и предоставить ему пластиковый стаканчик, в который он нальет себе сок, который пусть он и принес с собой, – для этого надо быть просто психически здоровым человеком и иметь хоть какие-то морально-нравственные компасы.

В то же время эксперт отметила, что не видит ничего плохого в различных финансовых сборах, инициаторами которых выступают именно родители. "Обычно родительский комитет на основе этих денег организовывает какую-либо внеклассную активность: чаепития, прогулки, мини-концерты, например. А это все работает на сплоченность коллектива. Кроме учебы, дети должны учиться жить в социуме в школе", – заявила Волынец.

И такие сборы, по ее словам, не противоречат законодательству, поскольку являются добровольными. Только чеки и какую-либо другую отчетность о потраченных средствах эксперт все же посоветовала сохранять – чтобы лишних вопросов ни у кого не возникало.

При этом, по словам Волынец, нельзя оставить без внимания тот факт, что не все семьи имеют одинаковую платежеспособность. А значит, не всегда о сумме сборов можно договориться. Для этого, по словам Волынец, уже несколько лет общественники предлагают свою систему сбора, которая может стать достаточно эффективной.





Ирина Волынец председатель Национального родительского комитета Наш комитет выступает за необходимость сбора средств по нижней планке. Например, собирая средства на тот же выпускной, сколько может себе позволить самая бедная семья в классе, столько должны скидываться и другие, чтобы все дети могли принять участие. Как говорится, пусть бедно, но зато дружно.

Только за финансовыми разборками можно упустить самый главный момент: пока родители спорят и пытаются что-то друг другу доказать, страдают их дети, отмечают психологи.

Не надо травмировать ребенка

По словам психологов, если второклассницу из 183-й школы Новосибирска действительно прилюдно унижали, это может серьезно отразиться на детской психике. Речь идет о несовершеннолетних – их личность находится только на этапе формирования, и все, что происходит вокруг, они впитывают как губка.

Детский психолог Екатерина Верченова отметила, что произошедшее напрямую может повлиять на формирование комплексов у ребенка в будущем. "Таким поведением со стороны взрослых школьнику транслируется: ты не такой, белая ворона. А это один из распространенных комплексов, который больше развивается у детей подросткового периода – ведь в этом возрасте ребенку очень важны сверстники", – рассказала специалист в беседе с Москвой 24.

При этом психолог отметила, что пагубное влияние на психику школьника возможно, даже если в подобной ситуации взрослые не высказывали и не показывали своего недовольства в открытую. "Ощущение раздраженности, так или иначе, невербально будет транслироваться ребенку. Он будет находиться в некомфортной психологической обстановке", – рассказала Верченова.





Екатерина Верченова детский психолог Ребенок пришел на чаепитие, которое его родители не оплатили. Взрослые выражают недовольство, и их общий настрой повлияет на групповую динамику в процессе этого чаепития. И, скорее всего, они как раз будут транслировать: "Ты не такой, ты белая ворона, тебе здесь не место". А ребенок-то все чувствует.

Впоследствии из-за появившегося комплекса у ребенка может возникуть потребность компенсировать свою так называемую неполноценность. "Школьник может просто закрыться в себе, или, наоборот, появятся моменты девиантного поведения", – говорит эксперт.

А психолог Павел Жавнеров напомнил, что подобные ситуации способны негативно сказаться в целом на отношениях в семье.

"Если ребенок чувствует себя обделенным на каком-то мероприятии, он может задать вопрос: "Почему?" И, скорее всего, он придет к закономерному ответу: "Потому что родители меня не любят". Все получили эту игрушку, а он нет, потому что именного его родители не любят", – рассказал Москве 24 специалист.

По словам Жавнерова, со временем ребенок может понять, почему получилось так, а не иначе. Однако на подкорке у него останется вывод именно о том, что его недолюбили. А это имеет определенные негативные последствия, утверждает эксперт.





Павел Жавнеров детский психолог Если такая ситуация произошла разово, ничего страшного. У ребенка в голове вряд ли это отложится на долгий срок. Но если он чувствует себя изгоем в этом отношении постоянно – мама не ходит на собрания, мама не сдает на утренники – тут уже будут соответствующие выводы.

Жавнеров также обратил внимание и на то, что в детском коллективе склонны запоминать и культивировать любые особенности, которые отличают какого-либо ученика от группы. "Дети, в принципе, затрагивают физиологические особенности, внешний вид, человеческий статус – ребенка со временем могут начать дразнить. А это, кстати, также напрямую может повлиять на его отношение к родителям", – объяснил психолог.