Прокуратура проверит скандал с чаепитием в школе Новосибирска

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Второклассницу из школы №183 Новосибирска выгнали с чаепития за то, что ее мать не сдала деньги на нужды класса. По этому факту полиция начала расследование, также ситуацию изучают внутри самой школы. Об этом сообщила "Газета.ру".

В классе было организовано чаепитие. Восьмилетней ученице сначала не позволили сесть за общий стол, потом забрали у нее стакан для сока. Мать одного из учеников, которая входит в родительский комитет, сказала ей, что девочка "за общим столом сидеть не будет". Так рассказала мать пострадавшего ребенка.

"Воспользовавшись моим отсутствием, член родительского комитета, которая занимается сбором денег, взяла за руку мою дочь со словами: "Ты за общим столом сидеть и ничего кушать не будешь, иди садись там, где твои кексы, там и кушай", – рассказала мама девочки.

Расстроенная девочка выбежала из класса в слезах. Классный руководитель ее успокоила и вернула за стол, однако член родительского комитета продолжила настаивать на своем. В итоге у девочки отобрали посуду, и она снова заплакала.

Ее близкие утверждают, что ребенок получил психологическую травму. Родители девочки написали заявление в правоохранительные органы.

В октябре этого года родительский комитет этого класса собирал деньги на праздничные мероприятия для детей. При этом документы о расходах члены комитета предоставить отказались и заявили, что им негде хранить чеки. Родителям, которые не захотели сдавать деньги без отчетности, пригрозили плохими последствиями, сообщила женщина.

По словам директора школы Натальи Пермяковой, 5 ноября правоохранители пришли в здание с проверкой.

С 2013 года в РФ действует закон о поборах в школе. Если сотрудники учебного заведения уведомлены о сборе средств, родители имеют право подать жалобу. За поборы предусмотрено наказание в виде ограничения свободы или принудительных работ периодом до четырех лет, ареста на полгода или штрафа в размере до 80 тысяч рублей.

