Дивный мир за неделю: игла в мозге, круиз вместо дома престарелых и опасные улитки

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Жить с иглой в мозге

Фото: телеграм-канал "Минздрав Сахалинской области"

Рентгенологи из Сахалинской области обнаружили в мозге у 80-летней пожилой женщины иголку длиной в три сантиметра. По мнению врачей, ее могли ввести родители пенсионерки еще при рождении. В военное время это был довольно распространенный способ умертвить ребенка. Иголку вводили в родничок, она повреждала мозг, что приводило к смерти. Но женщине чудом удалось выжить – ей попали в левую теменную долю и не задели жизненно важные участки.

Удивительно, но все эти годы пенсионерку не мучили головные боли. Операцию решили не проводить, так как оперативное вмешательство может ухудшить состояние пациентки, сообщили в областном Минздраве.



Игрушки на все деньги

В Москве ребенок взял телефон родителей, пока те спали, и тайком накупил в одном из интернет-магазинов вещей для себя и сестры на 250 тысяч рублей. Об этом сообщил телеграм-канал "Новости Москвы". Видео из пункта выдачи заказов разлетелось по Сети.

В детский вишлист попали мягкие игрушки, книги, одежда и обувь. Ругались ли родители на ребенка за такую расточительность, неизвестно. Но за кадром его мама и сотрудница пункта выдачи были в восторге от вкуса и находчивости мальчика. Возврат всех этих товаров обошелся семье в 38 тысяч рублей.



Старость в море

Пара пенсионеров из Австралии Марти и Джесс Ансен вместо жизни в доме престарелых решили отправиться в 51-й круиз подряд, пишет издание Daily Mail. По их словам, так получается дешевле и удобнее.

Пара рассказала, что путешествует на борту круизного судна Coral Princess с июня 2022 года – более 450 дней. Даже менеджер гостиницы на лайнере находится там меньше времени, чем Ансены. Супруги ежедневно играют в пинг-понг, наслаждаются шоу по телевизору и любуются красивыми видами из окна своего номера. Кроме того, пара не обременена готовкой, так как питание включено в стоимость проживания.

"Сейчас нам не надо убираться или застилать кровать. Мы даже не знаем, как все это делается, ведь так давно этими вещами не занимались. Так что нам придется остаться на корабле – просто чтобы выжить", – рассказал Марти Ансен.



Терроризм от улиток

Опасные для людей улитки – ампулярии – захватили территорию рядом с рекой Ламбер в городе Ламбертон (США), пишет New York Post. Завезенные из Южной Америки моллюски длиной 15 сантиметров откладывают ядовитые яйца на деревьях и растениях около воды. Если до них дотронется человек, кожа покраснеет, появится зуд и резь в глазах.

Ампулярии способны быстро размножаться и переносить опасных паразитов. Например, через них в организм человека способна попасть легочная нематода крыс. Такой червь атакует мозг, что в свою очередь грозит менингитом – заболеванием, тяжелая форма которого приводит к смерти.

Местные власти посоветовали давить яйца этих улиток или сразу взрослых особей, а также замораживать их. Все это необходимо делать, не касаясь их руками.

