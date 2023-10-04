Жительница Сахалина прожила 80 лет с трехсантиметровой иглой в мозге

Фото: телеграм-канал "Минздрав Сахалинской области"

Рентгенологи из Сахалинской области нашли в мозге 80-летней пенсионерки трехсантиметровую иглу. Об этом сообщил Минздрав региона в своем телеграм-канале.

Как рассказали врачи, пожилая женщина живет с иглой в мозге с рождения – вероятно, таким образом родители хотели умертвить ребенка в военное время. По информации ведомства, в то время такие случаи часто происходили с малышами: тонкую иглу им вводили в родничок, чтобы повредить мозг. После этого родничок затягивался и скрывал следы, а младенец умирал.

В случае с 80-летней пенсионеркой игла попала в левую теменную долю мозга, поэтому она выжила. В Минздраве отметили, что головные боли при этом никогда не мучили женщину.

"Здоровью пациентки ничего не угрожает, за ее состоянием наблюдает лечащий врач. Оперативное вмешательство было принято не проводить, так как это может только ухудшить ее состояние", – добавили в ведомстве.

Ранее трехлетняя девочка из американского штата Юта выжила после того, как швейная игла проткнула ей мозг. По словам родителей, их дочка играла в доме соседей. Она прыгала на кровати, однако в какой-то момент оступилась и упала на пол. Швейная игла прошла сквозь рот ребенка, ее конец торчал из затылка девочки.

Ребенка доставили в больницу. Компьютерная томография показала, что игла прошла сквозь гипофиз и таламус, не повредив важные области мозга. Врачи извлекли иглу и выписали пострадавшую из больницы спустя две недели, назвав ее "самой везучей в мире". Здоровье девочки полностью восстановились.