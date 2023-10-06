Три самых полезных крупы, которые обязательно должны быть в рационе

Крупы – важная составляющая здорового сбалансированного рациона. Они снабжают организм питательными веществами и энергией. При этом специалисты отмечают, что некоторые каши могут быть полезнее других. Разбираемся с врачом-диетологом, на какие три крупы следует обратить внимание.



Овес

Первое место в рейтинге полезных круп стоит отдать овсянке, рассказала Москве 24 врач-диетолог, терапевт Наталья Павлюк.

"Это прекрасный источник растворимых пищевых волокон, которые помогают снизить уровень общего и "плохого" холестерина. Это важно для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний", – отметила эксперт.

Также пищевые волокна нужны в качестве питания для хороших бактерий в кишечнике. Благодаря им укрепляется иммунитет и улучшается пищеварение.





Наталья Павлюк врач-диетолог, терапевт Кроме того, овсянка содержит много белков, жиров и углеводов. Она богата витаминами группы В, магнием, калием, натрием, кальцием, фосфором и железом.

Однако овсянку важно правильно выбрать. Чем больше зерно обработано, тем выше его гликемический индекс. Кроме того, тем меньше в нем пищевых волокон и полезных веществ. Предпочтение надо отдавать цельным зернам овса. Варианты быстрого приготовления, особенно с добавленным сахаром в составе, будут даже вредны, подчеркнула эксперт.



Ячмень

Эта крупа также содержит большое количество растворимой клетчатки. Плюс ко всему ячмень – хороший источник таких минералов, как селен, фосфор, медь и марганец.

Наиболее полезной эта крупа будет в виде цельного неочищенного зерна. Очищенный ячмень, более известный как перловка, – тоже очень хороший продукт, говорит Наталья Павлюк. Полезных веществ и клетчатки в нем будет меньше. Зато такое зерно, в отличие от неочищенного варианта, не надо предварительно замачивать.



Гречка

Эта крупа содержит все незаменимые аминокислоты. Кроме того, гречка является хорошим источником пищевых волокон и антиоксидантов, а также магния.





Наталья Павлюк врач-диетолог, терапевт По результатам множества исследований было доказано, что она полезна для нормализации давления и уровня холестерина. Кроме этого, гречка улучшает пищеварение.

Зеленая и привычная гречиха коричневого цвета относится к цельнозерновым продуктам. Также ее продают в дробленом (продел) и измельченном (смоленская крупа) виде. Но в этом случае пищевая ценность крупы сильно снижается из-за большой степени обработки, заключила диетолог.

