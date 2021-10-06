Эксперт объяснила, как предлагаемые изменения в Трудовой кодекс коснутся сотрудников

В России могут измениться некоторые положения Трудового кодекса. Поправки разработали в Минтруде. Они касаются рабочего дня сотрудника и нюансов по выплате отпускных. Обсуждение документа продолжается. Расскажем, какие нововведения могут появиться в жизни сотрудников.

Уточнение по рабочим часам

Проект изменений хотят дополнить важным уточнением о режиме дня сотрудников. В действующем Трудовом кодексе (ТК РФ) установлено понятие рабочего времени и его нормальной продолжительности: не более 40 часов в неделю.

В документ планируют внести пункт о том, что нормальной продолжительностью будут считаться "8 часов ежедневной работы (смены), если иное не предусмотрено настоящим Кодексом и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права".

Директор Института профессионального кадровика, юрист Валентина Митрофанова в разговоре с Москвой 24 пояснила, что закрепление 8-часового рабочего дня может стать проблемой для работодателей с иным трудовым графиком.

"К примеру, во многих организациях в Москве с понедельника по четверг работают 8 часов 15 минут, а в пятницу 7 часов. И это тоже 40-часовая неделя. Получится так, что если сейчас работодатель не нарушает недельную норму, после принятия поправок он превысит продолжительность рабочего дня", – объяснила эксперт.

Если поправка будет принята, работодателю придется договариваться с сотрудником об ином распределении часов в рабочей неделе и закреплять это в трудовом договоре, отметила Митрофанова.



Новый расчет отпусков

В новой версии Трудового кодекса может появиться дополнение о том, что "количество дней ежегодного оплачиваемого отпуска за один месяц устанавливается путем деления полной продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска, установленной работнику, на 12 месяцев". По словам Митрофановой, поправка должна законодательно урегулировать возникающие споры при оплате отдыха сотрудников, отметила она.

"Например, человек отработал полгода и хочет пойти в отпуск. Есть понимание, что часть отпуска идет авансом, часть уже заработана. Чтобы работодатель смог объяснить это сотруднику, поправкой предлагается методика расчета дней на отдых", – комментирует специалист.





Валентина Митрофанова директор Института профессионального кадровика Нужно взять условно 28 дней положенного отпуска для конкретной профессии и разделить на 12 месяцев. Получится 2,33. Если умножить это на 6 месяцев работы, получится, что сотрудник заработал 14 календарных дней. Если работник просит 21 день, то 14 у него уже есть и еще 7 идет авансом.

Благодаря этой методике работодатель и сотрудник могут легко посчитать уже заработанный остаток отпуска, сказала Митрофанова.



Компенсация при увольнении

В действующей версии ТК РФ сказано, что в момент увольнения сотруднику положена компенсация за все неиспользованные отпуска. В проекте изменений трудового законодательства сотруднику, кто проработал в году не менее 11 месяцев, "выплачивается денежная компенсация в размере среднего заработка за срок полного отпуска".

"В остальных случаях работник получает пропорциональную денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска", – говорится в тексте документа.

Митрофанова объяснила, что ранее эта норма была закреплена в регулирующем документе от 1930 года. В рамках правовой гильотины он уже устарел, и его положения переносятся в современный ТК, сказала собеседница Москвы 24.





Валентина Митрофанова директор Института профессионального кадровика Человек отработал 11 месяцев и решил уволиться. У него есть отпуск в 28 календарных дней, и сотрудник в отпуск в этом году не ходил. Соответственно, при увольнении работнику должны заплатить компенсацию за 28 календарных дней.

"Другая ситуация, когда человек отработал ровно 12 месяцев. Ему должны посчитать отпуск за 11 месяцев полностью, еще заработанные за месяц дни по формуле расчета, которая предлагается в поправках. То есть примерно за 2–3 календарных дня", – указывает эксперт.

Нововведения коснутся выплат при увольнении с учетом количества неиспользованных дней отдыха. В дополнениях к ТК РФ сказано, что при подсчете стажа работы, который дает право на ежегодный оплачиваемый отпуск или на компенсацию за неиспользованные дни при увольнении, остаток менее 15 календарных дней будут исключать. При этом 15 и более календарных дней округлят до полного месяца, сказано в документе.

"Условно: человек устроился на работу 1 января 2021 года и решил уволиться 6 октября 2021 года. Работодатель увидит, что с 1 января у сотрудника есть полных 9 месяцев и еще 6 дней за октябрь. Об этих днях в документе и идет речь. По предлагаемой норме если этот кусочек составляет менее 15 дней, то человек получит компенсацию только за 9 месяцев. Если бы сотрудник увольнялся, например, 20 октября, то компенсацию бы посчитали за 10 месяцев", – обращает внимание Митрофанова.

Остаток дней в месяце будет считать на момент даты фактического увольнения, добавила специалист.

