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Москва 24

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Общество

6 сентября, 00:01

На высоких скоростях: когда в Москве появится сеть 5G

общество технологии гаджеты

Сеть пятого поколения, так называемая 5G, совсем скоро появится в столице. Сейчас операторы проводят тесты, которые позволяют достигнуть невиданных ранее скоростей передачи данных – до 35 гигабит в секунду. О том, где и когда появится доступный высокоскоростной интернет 5G, читайте в материале портала Москва 24.

Фото: depositphotos/stockasso

Мобильная Москва

В Москве проникновение связи превысило 200 процентов: то есть на одного жителя приходится больше двух сим-карт, и этот показатель продолжает расти. Уже сейчас в столице работают порядка 46 миллионов сим-карт, причем это не только номера телефонов живых абонентов, но и так называемый "интернет вещей", где "общаются" друг с другом не люди, а сами гаджеты. Кроме того, 98 процентов города покрыто сетями 4G, и сейчас Москва постепенно подходит к массовому запуску технологии 5G.

Буквально 98% квартир у нас сейчас имеют широкополосный скоростной интернет. При этом стоимость связи и интернета в Москве остается на низком уровне при соотношении цена-качество. Например: в пять раз дешевле, чем стоимость услуг в Нью-Йорке.
Александр Горбатько
замруководителя департамента информационных технологий Москвы


Сейчас операторы большой четверки ("Мегафон", "Билайн", МТС и Tele2) во всю тестируют оборудование и обновляют базовые станции, чтобы быть готовым к запуску сетей пятого поколения. Однако главной проблемой пока остается недостаточное количество передатчиков, способных транслировать такой сигнал. Одним из решений, которые сейчас применяется в Москве, являются фонарные столбы двойного назначения. На них не только размещают сами светильники, но также оборудование сотовых операторов, чтобы качество связи в городе улучшалось.

"Москва в цифрах": москвичи и интернет


Для развития сетей 5G количество базовых станций нужно увеличить в несколько раз. Но в условиях плотной застройки трудно поставить оборудование на жилых домах, поскольку необходимо согласие жильцов. Поэтому правительство Москвы предоставляет операторам здания, принадлежащие городу.

Сейчас порядка трех тысяч столбов двойного назначения с оборудованием операторов находится в Москве. Для развития 5G нужно в 10 раз больше мест размещения под оборудование, так как снижается радиус между базовыми станциями.
Александр Горбатько
замруководителя департамента информационных технологий Москвы

Точка 5G

Власти города заявляют, что коммерческий запуск сетей 5G произойдет в ближайшие два года. Пока предстоит определить пилотную зону для запуска сети. Но сами технологии на основе сетей пятого поколения применяются уже сейчас.

Фото: depositphotos/ VitalikRadko

Например, сегодня тестируется дистанционное проведение процедуры УЗИ. Благодаря высокой скорости и качеству соединения доктор может управлять диагностическим аппаратом удаленно, то есть производить манипуляции с пациентом на расстоянии. Причем их можно проводить на любом расстоянии – даже из другого города или страны.

А поскольку технология 5G позволяет передавать информацию через общую сеть без проводов, дистанционное УЗИ может быть доступно даже в машине скорой помощи. Вместо того, чтобы везти пациента в больницу, можно будет доставить к нему аппарат, а доктор, находясь в любой точке России и мира, примет вызов, осмотрит пациента и поставит диагноз. Такая технология уже применяется в Морозовской больнице.

На базе развитых сетей связи будут появляться и новые качественные сервисы, такие как VR-технологии и виртуальное присутствие. Они могут применяться во многих отраслях современной жизни: в здравоохранении, образовании, транспорте и для обеспечения безопасности. Подобные технологии позволят координировать работу оперативных служб города, например, внутри спасательных команд и пожарных расчетов. Если подключить нашлемные камеры, радиостанции или мобильные телефоны к единому комплексу, оператор сможет мгновенно получать и передавать потоковое видео, звук и различные файлы – прямо как в футуристических боевиках.

Есть ли опасность?

Конечно, у некоторых жителей города существует мнение о том, что развитие сотовых сетей несет определенный вред. Например, радиофобы утверждают, что жители домов, на которых установлены базовые станции, постоянно получают большие дозы излучения. Однако, по словам замруководителя департамента информационных технологий Александра Горбатько, все страхи не имеют научного подтверждения.

"Ни один оператор не может ввести в эксплуатацию оборудование без расчета электромагнитного поля, без получения паспорта и согласования с ведомствами. А требования к оборудованию по показателю излучения в нашей стране в 10 раз жестче, чем в скандинавских странах. Кроме того, чем дальше базовая станция находится от вас, тем мощнее работает ваш сотовый телефон. То есть, чем лучше связь, тем меньший объем излучения находится у вашего уха", – подчеркнул он.

Одним словом, не стоит бояться развития технологий, а нужно смело шагать в ногу со временем. К тому же, в долгосрочной перспективе сети 5G сделают жизнь простых горожан не только более безопасной – но и гораздо более комфортной.

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Федотов Анатолий

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