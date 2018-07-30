Пилотная зона 5G-интернета заработает в Москве в 2019 году

Пилотная зона с 5G-интернетом появится в Москве в 2019 году. Об этом рассказал в ходе презентации инновационных решений в сфере телемедицины в Морозовской детской городской клинической больнице, где развернута тестовая зона сети 5G, заместитель руководителя департамента информационных технологий столицы Александр Горбатько.

По его словам, в ближайшее время стандарт 5G станет главным в развитии городских проектов во всех сферах общественной жизни – от образования до транспорта и ЖКХ. Горбатько также отметил, что особое место в этом списке заняло здравоохранение.

"Одна из задач правительства Москвы, основная задача – это, конечно же, улучшение качества жизни москвичей и в Москве. Что такое качество жизни без тех сервисов, которые в настоящее время получает жители, те сервисы, которые в дальнейшем появятся у жителей Москвы," – сообщил заместитель руководителя департамента информационных технологий.

Согласно рейтингу ООН, Москва в 2018 году заняла первое место по развитию электронных сервисов, оптимизации и деятельности сервисов, работающих сегодня. "Конечно, мы не стоим на месте, Москва активно развивается," – отметил Горбатько.

Он также заявил, что настоящее время появляются новые технологии, которые в ближайшем будущем кардинально могут изменить тот вид сервисов, которые получают жители и гости Москвы.

"Буквально в мае месяце на петербургском экономическом форуме мэр Москвы Сергей Семенович Собянин подписал соглашение с "Мегафоном" по развитию тестовой зоны и дальнейшей коммерческой эксплуатации сетей связи нового поколения 5G. Одна из технологических проблем – это, конечно, скорость для выявления новых качественных сервисов. Будь то VR-технологии, виртуальное присутствие, медицина, здравоохранение, образование, транспорт – это все сервисы, которые строятся на базе развитых сетей связи. Совсем недавно мы с вами пользовались пейджерами 2G, 3G, и вот мы уже говорим о том, что в Москве мы готовы к внедрению и развитию сетей связи нового поколения – 5G," – рассказал Горбатько.

По его словам, сейчас столица входит в десятку ведущих городов мира по плотности проникновения сотовой связи, которая демонстрирует качественный сервис связи.

"Буквально 90% домов, квартир у нас сейчас имеют широкополосный скоростной интернет, а стоимость для жителей Москвы в пять раз ниже, чем в Нью-Йорке. Все активно двигается вперед. Сегодня мы демонстрируем комплексы в рамках телемедицины , это роботизированные вещи, которые управляются по беспроводным сетям. Сейчас вокруг нас работает сеть 5G, это реально работающая инфраструктура беспроводная, которая объединяет оператора и роботизированные комплексы", – сказал Горбатько.

Операционный директор столичного филиала ПАО "Мегафон" Антон Пирогов отметил возможность сети нового поколения передавать большие объемы информации в короткие сроки.

По его словам, современные сети 5G, которые запланировано развивать в рамках соглашения "Мегафона" с правительством Москвы, позволят передавать большие объемы информации за короткое время. "Например, на передачу порядка 40 Гб потребуется около одной минуты", – сказал Пирогов.

Коммерческие сети 5G будут развернуты в Москве в 2020 году.

На территории Морозовской больницы также была представлена дистанционная ультразвуковая диагностика и платформа генетического секвенирования. С помощью медицинского оборудования для проведения УЗИ – роботизированной "руки" – были продемонстрированы возможности стандарта 5G для удаленной ультразвуковой диагностики пациентов. "Рука", которая управляется врачом дистанционно, может исследовать области диаметром до 80 см, а точность ее позиционирования составляет ±0,1 мм.

Все эти грядущие изменения учитываются и включаются в новую стратегию столицы "Умный город", которая разрабатывается правительством Москвы.