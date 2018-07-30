Москва входит в ТОП-10 городов с самой высокой скоростью интернета

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Москва входит в десятку городов мира по скорости интернета. Об рассказал заместитель руководителя столичного департамента информационных технологий Александр Горбатько, передает Агентство "Москва".

"Мы входим в десятку городов мира по скорости широкополосного доступа. В столице уже 90 процентов квартир имеют широкополосный доступ к сети", – отметил Горбатько.

Помимо этого он подчеркнул, что стоимость доступа в интернет в Москве в пять раз ниже, чем в Нью-Йорке, а столица России стала лидером по развитию электронных сервисов в рейтинге Организации Объединенных Наций.

"Москва активно развивается, сейчас в городе появляются новые современные технологии, которые в будущем кардинально изменят тот вид сервисов, которыми пользуются горожане", – сказал Горбатько.

Ранее сообщалось, что пилотная зона с 5G-интернетом появится в Москве в 2019 году. Новый стандарт скоростного интернета станет основой для развития городских проектов во всех сферах общественной жизни – от медицины и образования до транспорта и ЖКХ.