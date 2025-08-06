Стоматолог Тумашевич раскритиковал тренд на использование пустышек взрослыми

Взрослые китайцы начали массово приобретать пустышки в надежде побороть стресс, сообщили СМИ. Может ли подобный метод негативно сказываться на физическом и психологическом здоровье, разбиралась Москва 24.

"Дает психологический комфорт"

Жители Китая начали скупать пустышки, которые, по их мнению, помогают справиться со стрессом. Кроме того, некоторые используют их в борьбе с никотиновой зависимостью, сообщило издание South China Morning Post.

По данным СМИ, цены на такой аксессуар варьируются от 1,4 до 70 долларов. При этом взрослые версии детского товара отличаются большими размерами. Некоторые продавцы утверждают, что за месяц им удается реализовать до 2 тысяч таких сосок.

"Это потрясающе помогает мне в борьбе с курением. Это дает психологический комфорт и помогает меньше нервничать в периоды отказа от курения", – отметил покупатель одного из маркетплейсов.





отзыв с маркетплейса Когда я испытываю давление на работе, я сосу пустышку. Мне кажется, что я чувствую себя в безопасности, как в детстве.

Однако новый тренд вызывает опасения у китайских психологов. По их мнению, не нужно обращаться с собой как с ребенком – лучше пойти к специалисту и решать проблему, признав ее. Стоматологи же предупредили, что длительное использование пустышек может ограничить способность открывать рот и вызвать боль при жевании.

"Если сосать пустышку более трех часов в день, через год положение ваших зубов может измениться", – сказал китайский врач Тан Цаомин.

Головные боли, морщины и прикус

Пустышки во взрослом возрасте действительно могут изменить положение зубов, рассказал Москве 24 врач-стоматолог Артур Тумашевич.

"Есть молочный и постоянный прикус. В первом случае можно использовать пустышки, а во втором, когда он уже сформировался, могут произойти изменения в суставе и положении зубов. Возможно получить и дополнительные ортодонтические и ортопедические проблемы: передние зубы могут наклониться вперед или, как это бывает в большинстве случаев, внутрь", – объяснил специалист.





Артур Тумашевич врач-стоматолог Из-за такого аксессуара усиливается гипертонус мышц, а также происходит перегрузка зубов. В основном пустышку держат на передних зубах, и вряд ли люди будут жевать их боковыми, поэтому страдают в основном резцы. В результате происходит раннее скалывание передних зубов и формирование дополнительных микротрещин.

Кроме того, по словам стоматолога, на фоне изменения прикуса и дополнительной жевательной нагрузки на передние зубы их изнашивание происходит заведомо намного раньше.

"Меняются функции зубов и нагрузка на мышцы, мимика, а вместе с тем появляются и морщины. Это связано с проблемами челюстно-лицевого сустава, что может спровоцировать головные боли и еще более усугубленный прикус", – сказал Тумашевич.

По мнению специалиста, чтобы не допустить дефекта прикуса, пользоваться пустышками можно максимум до пятилетнего возраста. При этом лучше всего прекратить их использование до трех лет, добавил он.

В то же время семейный психолог Юлия Метлова в беседе с Москвой 24 объяснила тягу взрослых к пустышкам "бессознательным желанием" вернуться в беззаботное детство.

"С одной стороны, это часть тренда. Той же молодежи свойственно делать что-то, чего не делают другие. Им это нужно, чтобы выделиться. Но и желание успокоить себя таким способом тоже существует. Использование пустышек – то самое бессознательное желание вернуться в более безопасные состояния, в детство, когда не было ответственности. Во времена, где не надо принимать решения", – сказала специалист.

Также эксперт прокомментировала эту идею как альтернативу курению.





Юлия Метлова семейный психолог Курение – это в какой-то степени привычка держать что-то во рту, и это тоже помогает почувствовать безопасность. Например, когда ребенка отлучают от пустышки, он часто сосет палец. И поэтому пустышка отчасти может заменить сигареты, но может сформировать новую зависимость.

При этом для отказа от любой зависимости необходимо работать с ее причиной, а также возникающей тревогой и стрессом. Любой успокаивающий атрибут вроде пустышки – скорее промежуточный этап на пути к свободе от любых форм самоуспокоения, заключила она.

