Сеть заполнили мемы о коронавирусе

Пока одни массово скупают медицинские маски, другие шутят над вирусной паникой, создавая различные мемы в соцсетях. Кажется, коронавирусные шутки распространяются между людьми гораздо быстрее, чем китайская эпидемия. Показываем самые популярные мемы и объясняем, что заставляет людей смеяться над смертельной угрозой.



Фото: соцсети

"Теща долго радовалась турпутевке в Китай. Таких внезапных подарков зять никогда еще не делал", – этот анекдот в разгар эпидемии вызывает безудержный смех у каждого россиянина. Новыми красками заиграли и строки великих поэтов, чего стоит только стихотворение Беллы Ахмадулиной "Я тебя увенчаю короной":

Я тебя увенчаю короной,

Я тебе жемчугов надарю.

Захочу я – и славой короткой,

Громкой славой тебя наделю.

А когда ты затихнешь в восторге,

Я сама засмеюсь, удивлюсь.

Для тебя я взошла на востоке,

Для тебя я на запад склонюсь.





Когда слово "коронавирус" слышишь ежедневно десятки раз, подсознание невольно выискивает любые с ним ассоциации. И даже возвышенные стихи превращаются в медицинский юмор. Тут досталось и "Наутилусу" за слова в песне: "Возьмите мою корону" и "Все, что нам нужно, взяли". И ДДТ – за песню "Коронована луной", и Арбениной – за слова: "И я сняла все короны твои. Здравствуй, мое одиночество".

Кажется, имперская память живет в крови россиян, и из словосочетания "коронавирусная инфекция 2019-nCoV" мы выхватываем только величественное слово "корона". Да и недостатка в королях, по мнению народа, страна не испытывает.





Смеются все, но немногие понимают, что это может быть подсознательной реакцией на страх. "Смех и шутка – это одна из высокодифференцированных психологических защит", – объяснил врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович в диалоге с Москвой 24.

Внутри каждой шутки человек пытается найти для себя какой-то ресурс, чтобы отгородиться от проблемы или глобальной угрозы. Другие специалисты считают, что за ироничным обесцениванием внешних угроз может стоять страх потери контроля над ситуацией и ощущение беспомощности. Таким образом, шутки помогают справиться с напряжением.

Фото: соцсети

С другой стороны, мало кто верит в серьезность ситуации с коронавирусом, считает Федорович. "Коронавирус, как и любая другая вирусная инфекция, включая атипичную пневмонию, приходит к нам в страну и распространяется по всему миру ежегодно. То, что происходит сейчас, это не какой-то суперэксклюзивный случай", – подчеркивает врач-психотерапевт.





За последние 20 лет человечество сталкивалось с самыми разными вирусами, птичьим и свиным гриппом, лихорадкой Эбола, атипичной пневмонией. Кто-то усматривает в этом закулисные политические игры мирового масштаба, видя экономические последствия подобных эпидемий, например обвал бирж или падение цен на нефть. В итоге, постоянно получая информацию о новых заболеваниях в мире, люди научились относиться к этому с юмором и не воспринимать все слишком серьезно.



Фото: соцсети



Еще одной причиной, по мнению Федоровича, является русский менталитет. "В России так шутят всегда. Это наша генетическая особенность – находиться на границе между разумным и неразумным. Это отчасти отвечает нашей генетической непобедимости, которая где-то граничит с глупостью, несерьезностью", – говорит эксперт.

Такое поведение заметно и в жизни: когда туристов по всему миру предупреждают об опасности посещения какой-то страны, россияне все равно туда едут на свой страх и риск. Так, наши ездили и в Турцию в напряженное время, и в Египет, несмотря на массовые случаи нападения акул. Зато дешевле.





При этом в русской ментальной особенности высмеивать самих себя есть и обратная сторона. "Тут некий казус: мы готовы высмеивать себя сколь угодно много, но никому никогда не позволяем смеяться над нами. По сути такая особенность иллюстрирует способность нашего народа выживать", – говорит Александр Федорович.

По его мнению, такое сочетание позволило России за последние два века выстоять не одну войну, пережить голод, периоды индустриализации, коллективизации и других тяжелых процессов. Юмор позволяет не только не сломаться, но и выжить в трудных ситуациях.





Первые случаи заражения новым коронавирусом были выявлены в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. По последним данным, новым вирусом в Китае заражено более 28 тысяч человек, из них более 560 человек скончалось.

С 31 января Россия временно ограничила движение через пункты пропуска на отдельных участках границы с КНР. С 1 февраля также ограничено авиасообщение между РФ и Китаем, а с 3 февраля закрыты железные дороги по маршрутам Пхеньян – Москва и Пхеньян – Хабаровск. Такие меры были приняты в качестве превентивных в борьбе с распространением нового коронавируса.