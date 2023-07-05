Шесть лайфхаков для хранения вещей в доме

Для хранения мелких вещей в доме не обязательно покупать дорогие приспособления. Добиться идеального порядка помогут самые простые бытовые предметы – нужно лишь немного смекалки. Рассказываем, как правильно организовать свое пространство без лишних затрат.



Многоуровневое хранение

Оптимизировать пространство в шкафу помогают многоярусные плечики. С их помощью можно разместить гораздо больше вещей – рубашек, футболок, брюк, шорт и так далее.

В магазинах легко найти уже готовые подвесные конструкции. Но их просто сделать и своими руками, скрепив несколько плечиков между собой ключами от консервных банок. У них есть два отверстия: одно надеваем на крючок вешалки, на другое цепляем вторую конструкцию.

Вешалка для платков

Прокачать обычные плечики можно и с помощью колец от душевой шторки. Если закрепить их на перекладине, получится идеальная конструкция для хранения платков и шарфов.

Спорт и красота

Под органайзер для украшений легко приспособить обычную теннисную ракетку. На сетку можно вешать сережки, брошки и прочие мелкие предметы.

Лайфхак для белья

Создать органайзер для удобного хранения нижнего белья и носков можно из одинаковых картонных пакетов из-под молока, кефира или сока.

Их надо обрезать сверху и снизу так, чтобы получились ячейки по высоте ящика, в котором хранятся эти вещи. Затем коробки необходимо помыть и просушить. Далее заполнить ими пространство ящика и скрепить между собой степлером.

Хранение обуви

Тапки, сандалии, шлепанцы обычно разбрасываются по всему обувному шкафу. Чтобы там не было беспорядка, нужны вертикальные лотки для хранения бумаги и документов. В таких отсеках очень удобно держать любую тонкую обувь.

Мелочи под рукой

Подвесные органайзеры для хранения обуви намного функциональнее, чем кажутся на первый взгляд. Например, это идеальное приспособление для складирования детских игрушек. Кроме того, такой органайзер можно разместить в прихожей и хранить там мелочи, которые нужны при выходе из дома: ключи, очки, расческа, заколки, зонт и так далее.