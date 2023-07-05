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05 июля, 08:30

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Шесть лайфхаков для хранения вещей в доме

Навести порядок: лучшие лайфхаки для хранения вещей в доме

Для хранения мелких вещей в доме не обязательно покупать дорогие приспособления. Добиться идеального порядка помогут самые простые бытовые предметы – нужно лишь немного смекалки. Рассказываем, как правильно организовать свое пространство без лишних затрат.

Многоуровневое хранение

Фото: depositphotos/5seconds

Оптимизировать пространство в шкафу помогают многоярусные плечики. С их помощью можно разместить гораздо больше вещей – рубашек, футболок, брюк, шорт и так далее.

В магазинах легко найти уже готовые подвесные конструкции. Но их просто сделать и своими руками, скрепив несколько плечиков между собой ключами от консервных банок. У них есть два отверстия: одно надеваем на крючок вешалки, на другое цепляем вторую конструкцию.

Вешалка для платков

Прокачать обычные плечики можно и с помощью колец от душевой шторки. Если закрепить их на перекладине, получится идеальная конструкция для хранения платков и шарфов.

Спорт и красота

Под органайзер для украшений легко приспособить обычную теннисную ракетку. На сетку можно вешать сережки, брошки и прочие мелкие предметы.

Лайфхак для белья

Фото: depositphotos/DanielaBaumann

Создать органайзер для удобного хранения нижнего белья и носков можно из одинаковых картонных пакетов из-под молока, кефира или сока.

Их надо обрезать сверху и снизу так, чтобы получились ячейки по высоте ящика, в котором хранятся эти вещи. Затем коробки необходимо помыть и просушить. Далее заполнить ими пространство ящика и скрепить между собой степлером.

Хранение обуви

Тапки, сандалии, шлепанцы обычно разбрасываются по всему обувному шкафу. Чтобы там не было беспорядка, нужны вертикальные лотки для хранения бумаги и документов. В таких отсеках очень удобно держать любую тонкую обувь.

Мелочи под рукой

Фото: depositphotos/DesignPicsInc

Подвесные органайзеры для хранения обуви намного функциональнее, чем кажутся на первый взгляд. Например, это идеальное приспособление для складирования детских игрушек. Кроме того, такой органайзер можно разместить в прихожей и хранить там мелочи, которые нужны при выходе из дома: ключи, очки, расческа, заколки, зонт и так далее.

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Трошина Любовь

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