Юрист объяснила, зачем нужна постановка на воинский учет без явки в военкомат

В Минобороны РФ предложили ставить и снимать россиян с воинского учета без личного посещения ими военкомата. Для этого планируется использовать данные о гражданах, которые есть в государственных информационных системах. Вместе с тем явка останется необходимой для прохождения медосвидетельствования, медобследования и внесения изменений в документы персонального воинского учета. Рассказываем подробности.



На учет без явки

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В России могут упростить систему постановки и снятия с воинского учета. Делать это предлагается без личной явки граждан в военкомат. Такие данные следуют из проекта постановления правительства, который разработало Минобороны РФ.





из текста документа Постановка на воинский учет, снятие с воинского учета и внесение изменений в документы воинского учета граждан, обязанных состоять на воинском учете, может осуществляться без личной явки граждан в военный комиссариат на основании сведений, содержащихся в государственном информационном ресурсе, иных государственных информационных системах и информационных ресурсах.

О том, что гражданин был поставлен на воинский учет, его уведомят через личный кабинет на Госуслугах. При этом явка потребуется, чтобы пройти медобследование и медосвидетельствование, а также профессиональный психологический отбор. Посещение военкомата предполагается и для внесения изменений в документы персонального воинского учета.

О необходимости явки туда, как и раньше, будут оповещать при помощи повесток. Их продолжат вручать на руки не позднее чем за три дня до назначенного срока визита. Кроме того, станут дублировать электронно в "личные кабинеты граждан в реестре направленных (врученных) повесток". Также документ могут отправить заказным письмом по месту жительства или пребывания.

Если повестка не дошла до адресата по почте или лично, она все равно будет считаться врученной после семи дней с момента размещения в реестре.



Курс на удобство?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Постановка на воинский учет без явки в военкомат – удобное для мужчин нововведение, которого не стоит бояться. Об этом в беседе с Москвой 24 заявила юрист Алла Георгиева. "В целом для мужской половины населения, которая пользуется порталом "Госуслуги", задумка удобная. Ведь уже существует множество функций, которые можно сделать дистанционно", – пояснила она.

По словам эксперта, такая практика уже используется за рубежом, где мужчин, достигших 18-летнего возраста и получивших водительское удостоверение, ставят на учет без личной явки. Вместе с тем Георгиева подчеркнула, что при изменениях законодательства важно предусмотреть все последствия.





Алла Георгиева юрист Необходимо будет предусмотреть все варианты последствий изменения закона, чтобы не нарушить права самих граждан. Важно учитывать "человеческий фактор": пока система наладится, возможно, будут некоторые ошибки и путаницы... Но в любом случае переживать не стоит, это делается для поддержания воинской дисциплины.

Юрист также порекомендовала россиянам самостоятельно интересоваться постановкой на воинский учет во избежание недоразумений.

