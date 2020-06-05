Россияне рассказали об отношениях с соседями в период самоизоляции

Бытует мнение, что люди, живущие в больших городах, не знают своих соседей. Это упущение исправил режим самоизоляции, введенный в стране из-за коронавируса. Многие за время, проведенное в четырех стенах, успели познакомиться с теми, кто проживает по соседству, и даже подружиться. Рассказываем о том, как россияне учились находить общий язык друг с другом.



Пробежка в приятной компании

Александра, жительница Москвы

Я уже на протяжении нескольких лет каждый день бегаю в парке. С введением режима самоизоляции от этого пришлось отказаться, но я нашла выход: решила, что буду бегать по ступенькам в подъезде.

Заниматься спортом у меня всегда получалось либо рано утром, либо поздно вечером, потому что работу никто не отменял. В своих "изоляционных" пробежках по лестнице мне всегда было страшно встретить кого-то: вдруг там маньяк какой-то, просто выпивший кто-то пристанет. Я всегда бегаю в наушниках, поэтому не слышу, что происходит вокруг. Видимо, правда, чего боишься, то с тобой и случается.





Александра Однажды я бегаю, поднялась уже на десятый этаж, поднимаю глаза, а передо мной стоит девушка в черном костюме с какими-то большими бутылками в руках. Я испугалась и даже отпрыгнула на несколько ступенек назад, чуть не упала. Оказалось, что это соседка сверху, которая так же, как и я, решила побегать в подъезде, но только с грузом в виде банок.

Мы познакомились и договорились, что теперь после того, как разрешили заниматься спортом на улице, будем бегать вдвоем.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"Месть подается холодной"

Юлия, жительница Москвы

Так получилось, что в период самоизоляции мне пришлось снимать другую квартиру и переезжать. Новое жилье нашлось довольно быстро. О моем новоселье узнали коллеги по работе и, несмотря на режим изоляции, пришли ко мне в гости, чтобы отметить это событие. Наша компания работу не приостанавливала, поэтому мы и так виделись в офисе ежедневно.

Праздник получился очень веселым: мы включили музыку, танцевали. Ближе к 23:00 мои новоиспеченные соседи начали стучать по батареям, пытаясь нас успокоить.





Юлия Я, конечно, попробовала угомонить своих гостей, но им, раззадоренным танцами, уже не было никакого дела до моих замечаний и просьб. Коллеги, наоборот, в ответ соседям начали стучать по батареям.

Мне стало страшно. Вдруг жильцы вызовут полицию? К счастью, они этого не сделали, за что я им очень благодарна.

Так прогуляли до двух часов ночи, а когда все разошлись, то мы с подругой, уставшие, легли спать. Вскочили в восемь утра от того, что те же самые соседи на полную катушку включили музыку. Так они решили нас "отблагодарить". Тут мы поняли истинный смысл фразы "месть подается холодной".



Соседская благотворительность

Евгения, жительница Вологды

В доме моей сестры соседи запустили челлендж обмена. Все началось с магнитов в лифте: люди их оставляли там, а после их забирали другие. Спустя примерно месяц в подъезде на первом этаже появились комнатные цветы, к которым прилагалась записка: "Рассаживала дома цветы, отдам в хорошие руки". В итоге соседи их разобрали примерно за неделю.

После в подъезде появились подковы-обереги. По словам сестры, их разобрали буквально за час.





Евгения Затем я уже лично видела, как на первом этаже появилась гигантская картина с запиской: "Отдам бесплатно в хорошие руки". Пока мы ходили в магазин (это примерно минут 30), картину забрали, а в качестве благодарности оставили термометр и сувенирные фигурки.

Фигурки разобрали быстро, а вот термометр стал рекордсменом – одиноко лежал больше недели. На днях исчез и он, а его место заняли различные интерьерные подвески. Одна из них была в форме морских тапочек, к ней тоже прилагалась записка: "Дарю лето в ваш дом". Не знаю, как в их доме дела с обменом обстоят сейчас, но это было мило.



Соболева Илона