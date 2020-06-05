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Общество

5 июня, 11:32

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Россияне рассказали об отношениях с соседями в период самоизоляции

Громкая музыка и бег по лестнице. Как россияне учились соседству, сидя дома
общество истории

Бытует мнение, что люди, живущие в больших городах, не знают своих соседей. Это упущение исправил режим самоизоляции, введенный в стране из-за коронавируса. Многие за время, проведенное в четырех стенах, успели познакомиться с теми, кто проживает по соседству, и даже подружиться. Рассказываем о том, как россияне учились находить общий язык друг с другом.

Фото: depositphotos/Jim_Filim

Пробежка в приятной компании

Александра, жительница Москвы

Я уже на протяжении нескольких лет каждый день бегаю в парке. С введением режима самоизоляции от этого пришлось отказаться, но я нашла выход: решила, что буду бегать по ступенькам в подъезде.

Заниматься спортом у меня всегда получалось либо рано утром, либо поздно вечером, потому что работу никто не отменял. В своих "изоляционных" пробежках по лестнице мне всегда было страшно встретить кого-то: вдруг там маньяк какой-то, просто выпивший кто-то пристанет. Я всегда бегаю в наушниках, поэтому не слышу, что происходит вокруг. Видимо, правда, чего боишься, то с тобой и случается.

Однажды я бегаю, поднялась уже на десятый этаж, поднимаю глаза, а передо мной стоит девушка в черном костюме с какими-то большими бутылками в руках. Я испугалась и даже отпрыгнула на несколько ступенек назад, чуть не упала. Оказалось, что это соседка сверху, которая так же, как и я, решила побегать в подъезде, но только с грузом в виде банок.
Александра

Мы познакомились и договорились, что теперь после того, как разрешили заниматься спортом на улице, будем бегать вдвоем.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"Месть подается холодной"

Юлия, жительница Москвы

Так получилось, что в период самоизоляции мне пришлось снимать другую квартиру и переезжать. Новое жилье нашлось довольно быстро. О моем новоселье узнали коллеги по работе и, несмотря на режим изоляции, пришли ко мне в гости, чтобы отметить это событие. Наша компания работу не приостанавливала, поэтому мы и так виделись в офисе ежедневно.

Праздник получился очень веселым: мы включили музыку, танцевали. Ближе к 23:00 мои новоиспеченные соседи начали стучать по батареям, пытаясь нас успокоить.

Я, конечно, попробовала угомонить своих гостей, но им, раззадоренным танцами, уже не было никакого дела до моих замечаний и просьб. Коллеги, наоборот, в ответ соседям начали стучать по батареям.
Юлия

Мне стало страшно. Вдруг жильцы вызовут полицию? К счастью, они этого не сделали, за что я им очень благодарна.

Так прогуляли до двух часов ночи, а когда все разошлись, то мы с подругой, уставшие, легли спать. Вскочили в восемь утра от того, что те же самые соседи на полную катушку включили музыку. Так они решили нас "отблагодарить". Тут мы поняли истинный смысл фразы "месть подается холодной".

Фото: depositphotos/fisher.photostudio

Соседская благотворительность

Евгения, жительница Вологды

В доме моей сестры соседи запустили челлендж обмена. Все началось с магнитов в лифте: люди их оставляли там, а после их забирали другие. Спустя примерно месяц в подъезде на первом этаже появились комнатные цветы, к которым прилагалась записка: "Рассаживала дома цветы, отдам в хорошие руки". В итоге соседи их разобрали примерно за неделю.

После в подъезде появились подковы-обереги. По словам сестры, их разобрали буквально за час.

Затем я уже лично видела, как на первом этаже появилась гигантская картина с запиской: "Отдам бесплатно в хорошие руки". Пока мы ходили в магазин (это примерно минут 30), картину забрали, а в качестве благодарности оставили термометр и сувенирные фигурки.
Евгения

Фигурки разобрали быстро, а вот термометр стал рекордсменом – одиноко лежал больше недели. На днях исчез и он, а его место заняли различные интерьерные подвески. Одна из них была в форме морских тапочек, к ней тоже прилагалась записка: "Дарю лето в ваш дом". Не знаю, как в их доме дела с обменом обстоят сейчас, но это было мило.

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Соболева Илона

Сюжет: Коронавирус COVID-19

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