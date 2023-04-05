Депутат Бессараб выступила против признания феминизма экстремистской идеологией в РФ

В Госдуме рассматривают проект, по которому феминизм могут признать экстремистской идеологией. Отмечается, что в России движение насаждалось Западом, оно способствует разрушению традиционных ценностей. Разбираемся, нужно ли запрещать феминизм в России.



Паутина феминизма

Проект, по которому феминизм могут признать экстремистской идеологией, был подан на рассмотрение в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Об этом рассказал заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по информполитике Олег Матвейчев.

"Феминизм – экстремистская идеология, предложение его признать таковой... Я подал это все в комиссию по иностранному вмешательству", – отметил парламентарий.

Матвейчев уточнил, что в документе пока не прописано наказание за распространение феминизма. Однако меру пресечения можно будет ввести сопутствующими законопроектами, полагает он. По словам депутата, большая часть феминистских организаций насаждались в 1990-е годы. Их работа обеспечивалась за счет иностранного финансирования.





Олег Матвейчев зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Сейчас они это как-то маскируют, но нужно, честно говоря, проверить, на какие деньги они сейчас там живут, и часть из них сейчас иноагентами являются... Мы видим, до чего это довело. Активная феминистка Дарья Трепова совершила террористический акт. То есть там в этой среде феминистической вербуют себе сторонников террористы.

По мнению Матвейчева, феминистское движение представляет собой паутину, сеть, которую Запад забросил в Россию. Эта идеология способствует разрушению традиционных ценностей, убежден депутат.



"Непродуманная инициатива"

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб выступила против признания феминизма экстремистской идеологией. Об этом она заявила в интервью Москве 24.

"Напомню, что восьмичасовой рабочий день, специальные условия труда для женщин, права на перерывы для кормления грудью, на дополнительные отпуска для мам троих и более детей – это все завоевания женских движений. Поэтому я бы сказала, что это непродуманная инициатива", – подчеркнула депутат.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Это неправильное решение. Более того, я уверена, что предлагать подобное ни в коем случае не должен мужчина. Хочу напомнить своему коллеге, что благодаря феминистскому движению женщины сегодня имеют право на равные с мужчиной условия труда, право на труд и право быть участником избирательного процесса.

Парламентарий полагает, что если в РФ запретят движения в поддержку женщин, то затем в опалу попадут и другие формы объединений. "Мне неизвестны разрешенные в России организации, которые являются экстремистскими или террористическими, если это организации чисто женские. Напротив, я знаю много женских организаций, которые сегодня несут доброе, вечное и ценное в общество", – добавила Бессараб.

Депутат надеется, что у ее коллег-мужчин "достаточно здравого смысла" не поддерживать такие нововведения.

