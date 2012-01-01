Врач Павловская перечислила заболевания, которые провоцируют обмороки

Потеря сознания часто связана с развитием хронических заболеваний и духотой. Разобраться с причинами патологического состояния помогла врач-кардиолог, заведующая диагностическим отделением ГКБ им. В. В. Вересаева Евгения Павловская в программе "Доктор 24".

Причины

Обморок – кратковременная потеря сознания, которая длится несколько секунд, объяснила Евгения Павловская.

Вазомоторный, или рефлекторный обморок возникает в сильную жару и при обезвоживании. Это происходит, потому что организму не хватает воды, отметила врач.





Евгения Павловская врач-кардиолог, заведующая диагностическим отделением ГКБ им. В. В. Вересаева Рефлекторный обморок случается при резкой смене положения тела, когда артериальное давление стремительно снижается. Поэтому пациентам с такой предрасположенностью надо быть более плавными и медленными в движениях.

Также обморок часто становится следствием аритмии, нарушения работы клапанов, порока или проводимости сердца, отметила врач.

Гипертоники тоже находятся в группе риска: прописанные им препараты в больших дозах способны спровоцировать потерю сознания. В свою очередь, гипотоники страдают, когда пьют недостаточно чистой воды в жару.





Евгения Павловская врач-кардиолог, заведующая диагностическим отделением ГКБ им. В. В. Вересаева Также обмороки случаются у пациентов с сахарным диабетом. Они могут пропустить прием пищи, из-за чего снижается уровень глюкозы в крови.

Пациенты с низким уровнем гемоглобина тоже сталкиваются с такой проблемой. Железосодержащий белок переносит по организму кислород, в частности к мозгу, поэтому дефицит вещества провоцирует потерю сознания.

Профилактика и помощь

Профилактировать обморочное состояние можно с помощью поддержания водного баланса. Также следует не пропускать приемы пищи и стараться меньше находиться в жарком помещении, отметила врач.

Если человек рядом почувствовал себя плохо, важно не дать ему упасть. Пострадавшего нужно посадить или положить на пол и приподнять ноги, чтобы кровь прилила к мозгу. Помимо этого, необходимо расстегнуть верхнюю пуговицу его рубашки или кофты, обеспечив свободное дыхание. Также можно проветрить помещение. Однако, если вскоре пациенту не полегчало, стоит вызвать скорую помощь, заключила Павловская.