Зоопсихолог рассказала, как подготовить питомца к разлуке на время мобилизации

Россияне с начала частичной мобилизации в стране стали отдавать домашних животных в зооприюты в несколько раз чаще, чем раньше. В связи с этим в Госдуме предложили обеспечивать размещение таких питомцев за счет бюджетных средств. Рассказываем подробности и разбираемся, как правильно подготовить своего любимца к переезду на время службы в армии.
Спрос на зоогостиницы вырос
Директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева сообщила, что россияне стали чаще отдавать своих любимцев в приюты после объявления частичной мобилизации 21 сентября. По ее словам, число желающих пристроить питомцев выросло в три-пять раз.
В связи с этим в Госдуме призвали поддержать мобилизованных россиян, имеющих домашних животных. В частности, размещать за счет бюджетных средств их любимцев в зоогостиницах. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
"Мы предложили, чтобы региональные власти направляли средства зоогостиницам, приютам, волонтерским организациям, которые помогли бы обеспечить этим животным передержку, то есть нормальные условия", – сказал депутат, отметив, что ряд регионов сегодня уже подключились к инициативе.
Дома лучше?
На время службы хозяина в рамках частичной мобилизации для кошки или собаки лучшим вариантом будет продолжить жить в своей квартире. Об этом Москве 24 рассказала ветеринарный врач, зоопсихолог Ангелина Сиротина.
Эксперт посоветовала по возможности пригласить к себе домой пожить родственника или близкого знакомого, который сможет приглядеть за питомцем. Лучше, если кошка или собака будут знать этого человека. "Если люди уже знакомы с питомцем, важно, чтобы у них были доброжелательные отношения. Если контакт у них заранее не сложился, стоит поискать других кандидатов", – говорит зоопсихолог.
Еще один вариант – перевезти любимца в дом к родственникам или знакомым. Также его можно разместить в зоогостинице. Однако собственная квартира или проживание в доме у близких людей предпочтительнее, считает эксперт. По ее словам, передержка в зоогостинице вместе с другими животными – довольно стрессовая ситуация для питомца. Стресс зачастую приводит к обострению хронических заболеваний, которые могут находиться в стадии ремиссии у любимца.
В свою очередь, президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с Москвой 24 посоветовал внимательно ознакомиться с условиями содержания в выбранной зоогостинице.
Также эксперт рекомендовал по возможности заранее познакомить любимца с новым местом. Например, погулять с ним в специальных зонах на территории зоогостиницы. Кроме того, провести с животным в новом помещении пару часов, а после похвалить за спокойное поведение.
Как подготовить животное к расставанию?
При расставании с животным в случае мобилизации человеку стоит запастись кормом, привычным для питомца. Также следует проинструктировать временных хозяев об особенностях кормления, имеющихся заболеваниях у любимца и оставить контакт доверенного ветеринарного врача, советует зоопсихолог Ангелина Сиротина.
Если питомца нужно перевезти на новое место проживания, эксперт рекомендует взять несколько вещей с привычными ему запахами. Такие предметы пригодятся для адаптации животного.
Также на новом месте питомцу пригодятся любимые игрушки и блюдца, а в случае с кошками и лоток, которым пользовалось животное. Ветеринарный врач рекомендует заранее начинать готовить любимца к разлуке. В частности, добавить ему в рацион успокоительные препараты. По словам специалиста, такие средства можно продолжить давать животному первое время и на новом месте, чтобы оно быстрее адаптировалось.
"В ветаптеках и зоомагазинах есть безопасные успокоительные, такие как фито- и гомеопатические капли. Существуют специальные успокоительные антистресс-ошейники, которые можно надеть на кошек и собак", – перечисляет зоопсихолог.
Эксперт также отметила, что перед разлукой обязательно нужно попрощаться с животным. Успокоить любимца и немного поговорить с ним. "Это не означает, что животное абсолютно точно поймет каждое ваше слово, но они абсолютно точно считывают намерения. Вы даже можете молча попрощаться, одними глазами, просто смотреть на него и говорить про себя", – уточнила она.
Вместе с тем не нужно бояться, что животное забудет хозяина, продолжает зоопсихолог. По ее словам, в этом смысле кошки и собаки похожи на людей. Они будут ждать и помнить своего человека, заключила эксперт.