Зоопсихолог рассказала, как подготовить питомца к разлуке на время мобилизации

Россияне с начала частичной мобилизации в стране стали отдавать домашних животных в зооприюты в несколько раз чаще, чем раньше. В связи с этим в Госдуме предложили обеспечивать размещение таких питомцев за счет бюджетных средств. Рассказываем подробности и разбираемся, как правильно подготовить своего любимца к переезду на время службы в армии.



Спрос на зоогостиницы вырос

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева сообщила, что россияне стали чаще отдавать своих любимцев в приюты после объявления частичной мобилизации 21 сентября. По ее словам, число желающих пристроить питомцев выросло в три-пять раз.





Екатерина Дмитриева директор Фонда защиты городских животных До апреля у нас было примерно три звонка в день с тем, что заберите, больше не хочу. Сейчас у нас порядка десяти звонков на горячую линию и порядка десяти звонков в наш приют. Суммарно мы получаем около 15 звонков в день, потому что некоторые дублируются.

В связи с этим в Госдуме призвали поддержать мобилизованных россиян, имеющих домашних животных. В частности, размещать за счет бюджетных средств их любимцев в зоогостиницах. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"Мы предложили, чтобы региональные власти направляли средства зоогостиницам, приютам, волонтерским организациям, которые помогли бы обеспечить этим животным передержку, то есть нормальные условия", – сказал депутат, отметив, что ряд регионов сегодня уже подключились к инициативе.



Дома лучше?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На время службы хозяина в рамках частичной мобилизации для кошки или собаки лучшим вариантом будет продолжить жить в своей квартире. Об этом Москве 24 рассказала ветеринарный врач, зоопсихолог Ангелина Сиротина.





Ангелина Сиротина ветеринарный врач, зоопсихолог Кошки и собаки – это территориальные существа. Поэтому переезд на другую территорию сам по себе будет для них стрессом независимо от того, будет хозяин сопровождать животное или нет.

Эксперт посоветовала по возможности пригласить к себе домой пожить родственника или близкого знакомого, который сможет приглядеть за питомцем. Лучше, если кошка или собака будут знать этого человека. "Если люди уже знакомы с питомцем, важно, чтобы у них были доброжелательные отношения. Если контакт у них заранее не сложился, стоит поискать других кандидатов", – говорит зоопсихолог.

Еще один вариант – перевезти любимца в дом к родственникам или знакомым. Также его можно разместить в зоогостинице. Однако собственная квартира или проживание в доме у близких людей предпочтительнее, считает эксперт. По ее словам, передержка в зоогостинице вместе с другими животными – довольно стрессовая ситуация для питомца. Стресс зачастую приводит к обострению хронических заболеваний, которые могут находиться в стадии ремиссии у любимца.

В свою очередь, президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с Москвой 24 посоветовал внимательно ознакомиться с условиями содержания в выбранной зоогостинице.





Владимир Голубев президент Российской кинологической федерации Клетка или комната должны соответствовать размеру собаки, чтобы у нее была возможность свободно изменять свое положение, комфортно есть и пить.

Также эксперт рекомендовал по возможности заранее познакомить любимца с новым местом. Например, погулять с ним в специальных зонах на территории зоогостиницы. Кроме того, провести с животным в новом помещении пару часов, а после похвалить за спокойное поведение.



Как подготовить животное к расставанию?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

При расставании с животным в случае мобилизации человеку стоит запастись кормом, привычным для питомца. Также следует проинструктировать временных хозяев об особенностях кормления, имеющихся заболеваниях у любимца и оставить контакт доверенного ветеринарного врача, советует зоопсихолог Ангелина Сиротина.

Если питомца нужно перевезти на новое место проживания, эксперт рекомендует взять несколько вещей с привычными ему запахами. Такие предметы пригодятся для адаптации животного.





Ангелина Сиротина ветеринарный врач, зоопсихолог Это могут быть небольшие пледы, подушечки, лежанки питомца и, например, футболка хозяина. Можно потереть эти вещи друг о друга, чтобы смешать запах. Важно, чтобы эти вещи пахли одновременно и хозяином, и самим животным. Комплект этих вещей стоит сложить в пакет, чтобы запах как можно дольше не выветрился.

Также на новом месте питомцу пригодятся любимые игрушки и блюдца, а в случае с кошками и лоток, которым пользовалось животное. Ветеринарный врач рекомендует заранее начинать готовить любимца к разлуке. В частности, добавить ему в рацион успокоительные препараты. По словам специалиста, такие средства можно продолжить давать животному первое время и на новом месте, чтобы оно быстрее адаптировалось.

"В ветаптеках и зоомагазинах есть безопасные успокоительные, такие как фито- и гомеопатические капли. Существуют специальные успокоительные антистресс-ошейники, которые можно надеть на кошек и собак", – перечисляет зоопсихолог.





Ангелина Сиротина ветеринарный врач, зоопсихолог Также есть портативные ароматические диффузоры с собачьими или кошачьими феромонами – они вставляются в розетку и успокаивают животное. В случае с кошками посыпьте их любимые вещи кошачьей мятой – это гармонизирует и успокаивает их нервную систему.

Эксперт также отметила, что перед разлукой обязательно нужно попрощаться с животным. Успокоить любимца и немного поговорить с ним. "Это не означает, что животное абсолютно точно поймет каждое ваше слово, но они абсолютно точно считывают намерения. Вы даже можете молча попрощаться, одними глазами, просто смотреть на него и говорить про себя", – уточнила она.

Вместе с тем не нужно бояться, что животное забудет хозяина, продолжает зоопсихолог. По ее словам, в этом смысле кошки и собаки похожи на людей. Они будут ждать и помнить своего человека, заключила эксперт.

