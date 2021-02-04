Врач оценил вероятность заразиться COVID-19 от упаковки продуктов

Власти Китая нашли генетический материал коронавируса на упаковке мяса птицы производства "Черкизово". Зараженными оказались 13 партий продукции трех российских предприятий. Разбираемся, опасен ли такой товар для потребителей и стоит ли возвращаться к практике дезинфицировать дома все покупки из магазина.



Фото: Москва 24/Никита Симонов

Прицепилась зараза

Геном коронавируса на упаковках мяса птицы российского производства обнаружили власти провинции Гуандун. Как сообщает Россельхознадзор, предприятия группы "Черкизово", откуда пришел зараженный груз, находятся в Брянской, Воронежской и Курской областях. Весь товар была аттестован на экспорт.





из сообщения Россельхознадзора Согласно законодательству Китая, начиная с 3 февраля 2021 года временно приостанавливается прием импортных деклараций на продукцию с этих предприятий на 4 недели.

Теперь продукция, на которой нашли следы коронавируса, будет либо возвращена, либо уничтожена. Россельхознадзор с 3 февраля 2021 года приостановил сертификацию товаров этих предприятий в Китай и взялся за расследование инцидента. В ведомстве отметили, что рост числа выявлений генома коронавируса на продуктах российского производства может указывать на усиление контроля со стороны Китая в части поставок импортного продовольствия.

В "Черкизово" уже отреагировали на ситуацию. В пресс-службе группы компаний пояснили, что геном коронавируса выявили в процессе проверки внешней транспортной упаковки замороженной продукции в порту Китая. Произошло это через несколько месяцев после начала ее движения по логистической цепочке. В самой продукции вирус не обнаружен.

Группа "Черкизово" проведет расследование, чтобы установить, на каком этапе вирус попал на упаковку. "Это могло произойти как на одном из складов третьих сторон, куда доставляется продукция с разных производственных площадок, так и при перегрузке между разными видами транспорта", – заявили в пресс-службе группы компаний.

Там добавили, что "Черкизово" приложит все усилия для скорейшего разрешения ситуации и возобновления поставок в Китай. Свою продукцию предприятия холдинга экспортируют в Поднебесную с 2019 года.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заражены все упаковки?

Профессор кафедры "Вирусология" Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в разговоре с Москвой 24 назвал новость о задержании в Китае зараженной партии мяса птицы из России "дутой", а ее значение – преувеличенной.





Алексей Аграновский профессор кафедры "Вирусология" Института имени Белозерского МГУ Вирус не передается через упаковку курицы. Это происходит через аэрозоль, который выкашливает больной. Вот главный путь.

По словам эксперта, с помощью чувствительных тестов можно обнаружить следы коронавируса на упаковке, однако эти частицы практически не способны заразить человека.

"Найти вирус на упаковках с мясом могли, но это были его обломки. И достоверность таких тестов надо проверять. Но значение всего этого невелико. Если вы в магазине возьмете такую птицу в руки, то никогда не получите вирус, который будет размножаться в вашем организме", – заявил Аграновский.

Однако врач-иммунолог Владимир Болибок считает иначе. В разговоре с Москвой 24 он подчеркнул, что 10–15% заражений COVID-19 происходит через фомиты – загрязненные вирусом предметы. В магазине это в том числе товары, которые лежат на полках. Чтобы прекратить такой путь передачи коронавируса, в столице и был введен масочно-перчаточный режим.

"На охлажденных или замороженных продуктах вирус может сохраняться месяцами. При комнатной температуре на металле, пластике, стекле – несколько суток, а на бумаге, картоне, хлопчато-бумажных тканях – несколько часов", – подчеркнул специалист.





Владимир Болибок врач-иммунолог Продукт могли загрязнить на производстве, грузчики при транспортировке. Продавцы, выложившие товар на полки, и покупатели, которые ходили перед вами и брали его в руки. Поэтому любой предмет в магазине – фомит, его нужно соответствующим образом обработать.

Те упаковки, которые можно помыть, эксперт рекомендует как минимум протереть тряпкой с мыльным раствором. Для этого подойдет любое моющее средство. Часть вируса удалится, а часть под действием мыльного раствора начнет разлагаться, рассказал врач-иммунолог. Тряпку затем нужно постирать отдельно от других вещей.

"Есть продукты и предметы, которые не помоешь. Их нужно просто оставить при комнатной температуре. Если это картон, бумага, материал, вирус в таких условиях от контакта с целлюлозой погибает достаточно быстро. Если это пластик, металл, стекло, то сохранится он дольше, но постепенно все равно умрет", – советует специалист.

Если дома есть рециркулятор воздуха или ультрафиолетовая лампа, их можно использовать для обеззараживания продуктов, продолжает врач. Однако в первом случае современная техника зачастую убивает вирусы только в воздухе, а не на предметах.

Поэтому каждый раз после прихода из магазина необходимо выбрать наиболее оптимальный способ обработки упаковок продуктов, чтобы свести к минимуму риски заражения COVID-19, резюмировал собеседник Москвы 24.