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Эксперты перечислили места, где проще всего подхватить COVID-19

Заразная точка. Где проще всего подхватить COVID-19
общество медицина

В Роспотребназдоре рассказали о повышенной опасности заражения коронавирусом в лифте. Разбираемся, с чем это связано, а также какие еще места могут представлять скрытую опасность.

Особенности кабины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Риск подхватить коронавирус при поездках в лифте существует, если перед этим в нем проехал больной COVID-19 человек. Об этом рассказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Если инфицированный человек покашлял, то аэрозоль, содержащий коронавирус, какое-то время может находиться в воздухе.
Михаил Лебедев
ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

Ситуация осложняется тем, что лифт – помещение небольшое, оно никак не проветривается, заявил эксперт.

С 28 октября Роспотребнадзор усилил меры по борьбе с коронавирусом. Все граждане обязаны носить маски в местах массового пребывания, в том числе в транспорте, на парковках и в лифтах.

В Москве также сохраняются ограничения, связанные с COVID-19. Работодателей обязали оставить до 29 ноября на удаленном режиме работы не менее 30% сотрудников. Кроме того, по 8 ноября в дистанционном формате продолжают заниматься ученики столичных школ с 6-го по 11-й класс. Также до конца месяца действует домашний режим для пожилых горожан старше 65 лет и жителей столицы, которые имеют хронические заболевания.

Для предотвращения распространения коронавируса в столице введена система регистрации по СМС или QR-коду при входе в ночные заведения города. Добровольно к ней присоединились столичные рестораны и гостиницы, на которые требования обязательной регистрации не распространяются.

Чего избегать?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, вирусолог Алексей Аграновский рассказал Москве 24, что в пандемию основную опасность представляют любые замкнутые помещения с некоторым количеством людей.

"Это, например, магазины, причем как маленькие, так и супермаркеты. В таких помещениях на возможность распространения вируса влияет состояние системы вентиляции. Конечно, среди основных мест можно назвать, к примеру, транспорт и аптеки, среди посетителей которой могут быть распространители вируса", – заявил эксперт.

Здесь в основном распространение происходит по воздуху, аэрозолем, после кашля. Можно порекомендовать появляться в таких местах только по необходимости и соблюдать установленные гигиенические меры.
Алексей Аграновский
вирусолог

В случае с лифтом вирусолог советует по возможности подняться до квартиры пешком. Если это не представляется возможным, то соблюдать рекомендации и носить маску даже в кабинке. Если с вами воспользоваться лифтом собираются другие люди, как минимум нужно у них удостовериться, не против ли они поехать вместе, резюмировал Аграновский.

В свою очередь, врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с Москвой 24 также перечислила места, пребывание в которых может представлять особую опасность для здоровья.

Среди опасных мест я бы выделила кабинеты на работе. Часто это небольшое плохо проветриваемое помещение, в котором человек сидит со своими коллегами длительное время. Поэтому перевод сотрудников на удаленку был правильным решением.
Ирина Ярцева
врач-терапевт, иммунолог

Высок риск заражения COVID-19 и в автомобиле, рассказывает иммунолог. При поездке эксперт рекомендует садиться назад, а водителя просить надеть маску, если по какой-то причине он не соблюдает установленные правила.

В замкнутых пространствах я бы порекомендовала по возможности не разговаривать с другими людьми. При разговоре близко друг к другу мы делаем маленькие плевочки, выделяется воздух. А когда человек молчит, этого не происходит.
Ирина Ярцева
врач-терапевт, иммунолог

"На улице можно спокойно разговаривать, но при этом необходимо соблюдать безопасное расстояние", – добавила собеседница Москвы 24.

В список опасных мест врач-терапевт включила кафе, бары и рестораны. Во-первых, из-за замкнутости помещения, во-вторых из-за "панибратского поведения людей" во время отдыха в этих заведениях. Кроме того, употребление алкоголя учащает дыхание и провоцирует громкую речь, из-за чего риск заражения увеличивается, подчеркнула Ярцева.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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