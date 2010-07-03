Эксперты перечислили места, где проще всего подхватить COVID-19

В Роспотребназдоре рассказали о повышенной опасности заражения коронавирусом в лифте. Разбираемся, с чем это связано, а также какие еще места могут представлять скрытую опасность.
Особенности кабины
Риск подхватить коронавирус при поездках в лифте существует, если перед этим в нем проехал больной COVID-19 человек. Об этом рассказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
Ситуация осложняется тем, что лифт – помещение небольшое, оно никак не проветривается, заявил эксперт.
С 28 октября Роспотребнадзор усилил меры по борьбе с коронавирусом. Все граждане обязаны носить маски в местах массового пребывания, в том числе в транспорте, на парковках и в лифтах.
В Москве также сохраняются ограничения, связанные с COVID-19. Работодателей обязали оставить до 29 ноября на удаленном режиме работы не менее 30% сотрудников. Кроме того, по 8 ноября в дистанционном формате продолжают заниматься ученики столичных школ с 6-го по 11-й класс. Также до конца месяца действует домашний режим для пожилых горожан старше 65 лет и жителей столицы, которые имеют хронические заболевания.
Для предотвращения распространения коронавируса в столице введена система регистрации по СМС или QR-коду при входе в ночные заведения города. Добровольно к ней присоединились столичные рестораны и гостиницы, на которые требования обязательной регистрации не распространяются.
Чего избегать?
Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, вирусолог Алексей Аграновский рассказал Москве 24, что в пандемию основную опасность представляют любые замкнутые помещения с некоторым количеством людей.
"Это, например, магазины, причем как маленькие, так и супермаркеты. В таких помещениях на возможность распространения вируса влияет состояние системы вентиляции. Конечно, среди основных мест можно назвать, к примеру, транспорт и аптеки, среди посетителей которой могут быть распространители вируса", – заявил эксперт.
В случае с лифтом вирусолог советует по возможности подняться до квартиры пешком. Если это не представляется возможным, то соблюдать рекомендации и носить маску даже в кабинке. Если с вами воспользоваться лифтом собираются другие люди, как минимум нужно у них удостовериться, не против ли они поехать вместе, резюмировал Аграновский.
В свою очередь, врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с Москвой 24 также перечислила места, пребывание в которых может представлять особую опасность для здоровья.
Высок риск заражения COVID-19 и в автомобиле, рассказывает иммунолог. При поездке эксперт рекомендует садиться назад, а водителя просить надеть маску, если по какой-то причине он не соблюдает установленные правила.
"На улице можно спокойно разговаривать, но при этом необходимо соблюдать безопасное расстояние", – добавила собеседница Москвы 24.
В список опасных мест врач-терапевт включила кафе, бары и рестораны. Во-первых, из-за замкнутости помещения, во-вторых из-за "панибратского поведения людей" во время отдыха в этих заведениях. Кроме того, употребление алкоголя учащает дыхание и провоцирует громкую речь, из-за чего риск заражения увеличивается, подчеркнула Ярцева.