Эксперты перечислили места, где проще всего подхватить COVID-19

В Роспотребназдоре рассказали о повышенной опасности заражения коронавирусом в лифте. Разбираемся, с чем это связано, а также какие еще места могут представлять скрытую опасность.



Особенности кабины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Риск подхватить коронавирус при поездках в лифте существует, если перед этим в нем проехал больной COVID-19 человек. Об этом рассказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.





Михаил Лебедев ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Если инфицированный человек покашлял, то аэрозоль, содержащий коронавирус, какое-то время может находиться в воздухе.

Ситуация осложняется тем, что лифт – помещение небольшое, оно никак не проветривается, заявил эксперт.

С 28 октября Роспотребнадзор усилил меры по борьбе с коронавирусом. Все граждане обязаны носить маски в местах массового пребывания, в том числе в транспорте, на парковках и в лифтах.

В Москве также сохраняются ограничения, связанные с COVID-19. Работодателей обязали оставить до 29 ноября на удаленном режиме работы не менее 30% сотрудников. Кроме того, по 8 ноября в дистанционном формате продолжают заниматься ученики столичных школ с 6-го по 11-й класс. Также до конца месяца действует домашний режим для пожилых горожан старше 65 лет и жителей столицы, которые имеют хронические заболевания.

Для предотвращения распространения коронавируса в столице введена система регистрации по СМС или QR-коду при входе в ночные заведения города. Добровольно к ней присоединились столичные рестораны и гостиницы, на которые требования обязательной регистрации не распространяются.



Чего избегать?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, вирусолог Алексей Аграновский рассказал Москве 24, что в пандемию основную опасность представляют любые замкнутые помещения с некоторым количеством людей.

"Это, например, магазины, причем как маленькие, так и супермаркеты. В таких помещениях на возможность распространения вируса влияет состояние системы вентиляции. Конечно, среди основных мест можно назвать, к примеру, транспорт и аптеки, среди посетителей которой могут быть распространители вируса", – заявил эксперт.





Алексей Аграновский вирусолог Здесь в основном распространение происходит по воздуху, аэрозолем, после кашля. Можно порекомендовать появляться в таких местах только по необходимости и соблюдать установленные гигиенические меры.

В случае с лифтом вирусолог советует по возможности подняться до квартиры пешком. Если это не представляется возможным, то соблюдать рекомендации и носить маску даже в кабинке. Если с вами воспользоваться лифтом собираются другие люди, как минимум нужно у них удостовериться, не против ли они поехать вместе, резюмировал Аграновский.

В свою очередь, врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с Москвой 24 также перечислила места, пребывание в которых может представлять особую опасность для здоровья.





Ирина Ярцева врач-терапевт, иммунолог Среди опасных мест я бы выделила кабинеты на работе. Часто это небольшое плохо проветриваемое помещение, в котором человек сидит со своими коллегами длительное время. Поэтому перевод сотрудников на удаленку был правильным решением.

Высок риск заражения COVID-19 и в автомобиле, рассказывает иммунолог. При поездке эксперт рекомендует садиться назад, а водителя просить надеть маску, если по какой-то причине он не соблюдает установленные правила.





Ирина Ярцева врач-терапевт, иммунолог В замкнутых пространствах я бы порекомендовала по возможности не разговаривать с другими людьми. При разговоре близко друг к другу мы делаем маленькие плевочки, выделяется воздух. А когда человек молчит, этого не происходит.

"На улице можно спокойно разговаривать, но при этом необходимо соблюдать безопасное расстояние", – добавила собеседница Москвы 24.

В список опасных мест врач-терапевт включила кафе, бары и рестораны. Во-первых, из-за замкнутости помещения, во-вторых из-за "панибратского поведения людей" во время отдыха в этих заведениях. Кроме того, употребление алкоголя учащает дыхание и провоцирует громкую речь, из-за чего риск заражения увеличивается, подчеркнула Ярцева.

