Эксперт рассказал, как определить легальный бахчевой развал

В столице 3 августа открылись бахчевые развалы. В более чем 200 точках по всему городу можно купить спелые и сочные арбузы и дыни, не опасаясь за свое здоровье. Также заработал и электронный развал, где москвичам предлагают приобрести плоды с бесплатной доставкой на дом. Рассказываем, за сколько и где в Москве продаются традиционные летние лакомства.



Онлайн и офлайн-базары

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В этом году горожане могут приобрести арбузы и дыни в 240 точках. Больше всего их появилось в Южном и Юго-Восточном административных округах столицы – в каждом по 40 развалов. Все адреса можно посмотреть на портале открытых данных.

Кроме того, заработал электронный бахчевой развал, его организует одна из крупнейших сетевых компаний. Там можно купить арбузы и дыни, которые в течение 10-20 минут бесплатно и в любое время дня доставят до квартиры с более чем 100 складов по всей Москве, включая Зеленоград.

В этом году арбузы и дыни поставляются в столицу из Краснодарского края, Астраханской, Ростовской и Волгоградской областей, из Дагестана, а также из соседних государств. Развалы будут работать до начала октября.



Сколько стоят и как выбрать

Фото: Москва 24/Никита Симонов

По данным столичного департамента торговли и услуг, один килограмм арбуза на бахчевом развале стоит от 25 до 40 рублей. За один килограмм дыни "Торпеда" продавцы просят от 80 до 100 рублей, за килограмм "Колхозницы" – 60-70 рублей.

Специалисты Роскачества при выборе арбуза рекомендуют в первую очередь обратить внимание на звук, который производится при постукивании плода. Он должен быть не глухим и не звонким, а чем-то средним, гулким, напоминающим вибрацию. Глухой звук – это признак перезревшего плода, слишком звонкий – арбуз не дозрел.

Глянцевая корка арбуза тоже может указывать на то, что он не дозрел, в то же время высохший хвостик не стопроцентная гарантия сладкого плода. Как правило, это просто показатель того, что арбуз созрел, но такой же эффект может быть достигнут в процессе транспортировки недозрелого плода. Дополнительный показатель готовности арбуза для употребления – земляное пятно, которое образуется на той стороне, на которой лежал плод в процессе созревания. Оно должно быть ярко-желтого цвета – чем ярче, тем лучше.

А дыню эксперты советуют в первую очередь выбирать по запаху. Если от нее исходит приятный сладкий аромат, то она спелая. Если нет, то ее сорвали слишком рано и плод пока еще рано пробовать. Она может быть и хорошей, но ей надо полежать для того, чтобы дойти до нужной кондиции.

При этом если у дыни ярко выраженный запах, то вполне возможно, что она переспелая. Также на излишнюю спелость указывает слишком мягкая кожица, которая проминается при надавливании, и ее коричневатый оттенок.



Как распознать легальный базар

Фото: Москва 24/Никита Симонов

С 2015 года все официальные развалы с дынями и арбузами имеют единый внешний вид. Каждый должен быть оборудован стендами, на которых указаны режим работы и цены на товар. Продавец обязан носить специальную форму, маску и перчатки, а также иметь при себе медицинскую книжку. Кроме того, в случае необходимости покупатель может потребовать книгу жалоб.

Гендиректор Ягодного союза Ирина Козий добавила, что проверить легальность конкретной торговой точки можно, посмотрев официальный список развалов.

"У продавца на развале должны быть документы на точку, на товар и медкнижка. Арбузы не должны храниться на земле или на газоне, они должны лежать на каком-то поддоне. Арбузы и дыни не должны быть порезаны на части", – подчеркнула она в разговоре с Москвой 24.



Кроме того, базары запрещено размещать в 50-метровой зоне наземных вестибюлей станций метрополитена и на обочинах проезжей части. А продавец не должен пользоваться безменом, бытовыми, медицинскими или почтовыми весами.





Ирина Козий гендиректор Ягодного союза Должен быть сертификат соответствия на продукцию, информация о том, откуда она была привезена, данные о торговой точке и о самом продавце. Подлинность документов покупатель, как правило, определить не сможет. Но как минимум их наличие – какой-то показатель того, что точка позаботилась о качестве своей продукции.

Согласно правилам, каждая партия, попадающая на базар, проходит проверку, которая устанавливает уровень содержания различных микроэлементов. Соответствующее заключение Роспотребнадзора вывешивается в точке продажи, благодаря чему покупатели могут знать дату исследования и место, откуда привезен товар.

