Как распознать и победить родительское выгорание

Позволить себе ничего не делать, максимально делегировать, определить список вещей и действий, которые доставляют радость. Журналист и мама Евгения Артамонова составила свой чек-лист для родителей по восстановлению ресурса.



Рано или поздно у каждого родителя возникает потребность в восстановлении ресурса. Дети – конечно цветы жизни, но "цветут" они процентов двадцать от всего времени. Остальные восемьдесят — требуют ухода, внимания, развития, терпения и принятия. И это большой труд.

Понятно, что необходимость в участии взрослого и постоянной активность заложены природой: маленький человек стремится изучать окружающий мир. Но если раньше в селах-деревнях воспитывали всем миром, то сегодня в мегаполисах груз ответственности и заботы чаще всего полностью ложится на одного человека. И в случае, когда нет помощи от родственников или няни, батарейка садится очень быстро и наступает момент опустошенности или даже выгорания.

Как восстановить ресурс и не доводить себя до полного истощения?



Итак, на первом этапе — составить список по восстановлению ресурса. Его можно придумать самостоятельно или почерпнуть идеи из интернета и адаптировать их под себя.

Важно определить, что доставляет удовольствие именно вам. Например, посидеть 15 минут в тишине с чашкой чая и конфетой или прогуляться в одиночестве, слушая любимый подкаст.

Второй этап — научиться понимать, когда ресурс подходит к концу и, по возможности, не доводить до предела. Предвосхищать этот момент и переходить к третьему этапу — действиям. Выделять время на восстановление. Где его взять? Обратимся к моему списку. На первом месте в нем — делегирование.

Принимать помощь. Активно привлекать ко всем обязанностям родственников или даже друзей. Если есть возможность — приглашать профессиональных помощников (няню, уборщицу, воспитательницу в детском саду). Позволить себе периодически ничего не делать. И не винить себя за это. Можно просто сидеть и смотреть в потолок или прогуливаться по улице без цели. Относится к такому "пустому" времяпрепровождению нужно как к серьезной задаче — отдыху для возможности дальнейших свершений.

Создать вокруг чистое и свободное от захламленности пространство. Стоит избавиться разом от большого количества вещей, которые кочуют из одной комнаты в другую, копятся горами по углам и висят тяжелым грузом в нашем сознании. Особо наполняет и доставляет удовольствие не просто избавление, а поиск им нового применения. Окружить себя красотой. Предметами, которые приносят удовольствие. Это могут быть маленькие памятные вещицы, необычно поданная еда или нарядная одежда. Вести здоровый образ жизни. Спать достаточно, есть правильную еду и заниматься спортом. Делать то, что доставляет радость . Пункт может быть очень обширным. Для меня это: просмотр сериалов, чтение книг, совершение желанных покупок, чашка кофе в тишине, проведение качественного времени с ребенком (за интересным занятием и без отвлечений на домашние дела, без гаджетов), прием горячей ванны, помощь другим, новые цветы дома, объятия. Не стремиться к идеалу в выполнении ежедневных задачах. Как говорится: "Лучшее — враг хорошего". Перфекционизм очень выматывает. Находить в каждом дне что-то ценное, быть в моменте. Я обычно вспоминаю фразу Стива Джобса: "Если будешь проживать каждый день, как если бы он был последним — однажды наверняка окажешься прав". Не ставить много целей на день. Пары-тройки основных достаточно. Это крайне важно. Ведь если мы перегружаем себя задачами, то в итоге не справляемся с их выполнением. А потом чувствуем неудовлетворение и усталость, даже не замечая, сколько на самом деле сделали! В конце дня благодарить себя за все достигнутое.

Вот и весь секрет.