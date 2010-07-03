Как распознать и победить родительское выгорание

Позволить себе ничего не делать, максимально делегировать, определить список вещей и действий, которые доставляют радость. Журналист и мама Евгения Артамонова составила свой чек-лист для родителей по восстановлению ресурса.
Рано или поздно у каждого родителя возникает потребность в восстановлении ресурса. Дети – конечно цветы жизни, но "цветут" они процентов двадцать от всего времени. Остальные восемьдесят — требуют ухода, внимания, развития, терпения и принятия. И это большой труд.
Понятно, что необходимость в участии взрослого и постоянной активность заложены природой: маленький человек стремится изучать окружающий мир. Но если раньше в селах-деревнях воспитывали всем миром, то сегодня в мегаполисах груз ответственности и заботы чаще всего полностью ложится на одного человека. И в случае, когда нет помощи от родственников или няни, батарейка садится очень быстро и наступает момент опустошенности или даже выгорания.
Как восстановить ресурс и не доводить себя до полного истощения?
Итак, на первом этапе — составить список по восстановлению ресурса. Его можно придумать самостоятельно или почерпнуть идеи из интернета и адаптировать их под себя.
Важно определить, что доставляет удовольствие именно вам. Например, посидеть 15 минут в тишине с чашкой чая и конфетой или прогуляться в одиночестве, слушая любимый подкаст.
Второй этап — научиться понимать, когда ресурс подходит к концу и, по возможности, не доводить до предела. Предвосхищать этот момент и переходить к третьему этапу — действиям. Выделять время на восстановление. Где его взять? Обратимся к моему списку. На первом месте в нем — делегирование.
- Принимать помощь. Активно привлекать ко всем обязанностям родственников или даже друзей. Если есть возможность — приглашать профессиональных помощников (няню, уборщицу, воспитательницу в детском саду).
- Позволить себе периодически ничего не делать. И не винить себя за это. Можно просто сидеть и смотреть в потолок или прогуливаться по улице без цели. Относится к такому "пустому" времяпрепровождению нужно как к серьезной задаче — отдыху для возможности дальнейших свершений.
- Создать вокруг чистое и свободное от захламленности пространство. Стоит избавиться разом от большого количества вещей, которые кочуют из одной комнаты в другую, копятся горами по углам и висят тяжелым грузом в нашем сознании. Особо наполняет и доставляет удовольствие не просто избавление, а поиск им нового применения.
- Окружить себя красотой. Предметами, которые приносят удовольствие. Это могут быть маленькие памятные вещицы, необычно поданная еда или нарядная одежда.
- Вести здоровый образ жизни. Спать достаточно, есть правильную еду и заниматься спортом.
- Делать то, что доставляет радость. Пункт может быть очень обширным. Для меня это: просмотр сериалов, чтение книг, совершение желанных покупок, чашка кофе в тишине, проведение качественного времени с ребенком (за интересным занятием и без отвлечений на домашние дела, без гаджетов), прием горячей ванны, помощь другим, новые цветы дома, объятия.
- Не стремиться к идеалу в выполнении ежедневных задачах. Как говорится: "Лучшее — враг хорошего". Перфекционизм очень выматывает.
- Находить в каждом дне что-то ценное, быть в моменте. Я обычно вспоминаю фразу Стива Джобса: "Если будешь проживать каждый день, как если бы он был последним — однажды наверняка окажешься прав".
- Не ставить много целей на день. Пары-тройки основных достаточно. Это крайне важно. Ведь если мы перегружаем себя задачами, то в итоге не справляемся с их выполнением. А потом чувствуем неудовлетворение и усталость, даже не замечая, сколько на самом деле сделали!
- В конце дня благодарить себя за все достигнутое.
Вот и весь секрет.