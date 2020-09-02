Ведущие свадеб в Москве рассказали о самых экстремальных ситуациях в их практике

По данным ЗАГС Москвы, самой частой нештатной ситуацией на церемониях бракосочетания является отказ жениха от регистрации брака. Мы поговорили с ведущими столичных свадеб и узнали, какие еще сюрпризы случались на их мероприятиях. Рассказываем, как торжественное и долгожданное для многих мероприятие может пойти наперекосяк.



Исчезновение невесты

Ведущий мероприятий Александр Снегирев



Была свадьба на Рублевке в одном из самых дорогих ресторанов. Собираются гости, играет скрипка, дудук. Среди гостей ходит тигрица, так как молодожены родились в год тигра. Все прекрасно, и распорядитель говорит начинать. Я прошу всех рассаживаться и начинаю церемонию. Настраиваю гостей на романтический лад, приглашаю жениха. Описывая его достоинства, произношу фразу: "Он настолько влюблен, что однажды ждал опоздавшую невесту на свидание полтора часа". Все посмеялись.

Потом зачитываю текст про принцессу, красавицу-невесту и приглашаю ее. Но ничего не происходит… Я шучу, занимаю гостей легкими интерактивами, проходит 5 минут, 10 минут...



Подбегает распорядитель, говорит, что невеста 7 минут назад сказала, что стоит на въезде в ресторан, ждет фотографов. И потом перестала выходить на связь. Он не знает, что случилось. Просто исчезновение.

Прошло 15 минут. Все стараются быть позитивными, я на ходу придумываю интерактивы в стиле "Похвалите свою жену и скажите, что она у вас молодец и не опоздала на свою церемонию". Жених шутит, что еще даже полтора часа не прошло, так что это нормально… Прошла 21 минута. Тихо, никаких новостей. Я прошу всех гостей сделать селфи и отправить невесте с подписью: "Мы тебя любим! Ты красотка!"

Прошло 24 минуты. Распорядитель машет руками – невеста едет. Мы готовы! Мы рады! Только поздно вечером, в 23:30, невеста рассказала, что было. Сначала в течение 5 минут она ждала, когда от Барвихи до ресторана придут фотографы и видеографы на церемонию. "Что-то так грустненько стало, я сидела и думала, что дальше. А потом стали приходить фото от гостей, я увидела, как они меня любят и ждут. И все прошло", – рассказала невеста.



Кольцо в океане

Ведущий мероприятий Александр Дымов



У нас была свадьба москвичей в Таиланде, на острове Самуи. Довольно камерное мероприятие, прилетели 12 человек, среди которых родители и близкие друзья. Церемония проходила на берегу Сиамского залива, после чего мы пошли на фотосессию. Чтобы сделать панорамные снимки, было выбрано место в горах, с пальмами. Все красиво, как на райском острове: стоит арка, регистратор, играет красивая музыка, гости при параде, шампанское, канапе… Но тут выносят их кольца, и случается неожиданное.



Жених берет колечко, роняет его, и оно скатывается вниз по скалам. Это был самый жесткий факап, который я видел. Кольца были дорогие, порядка 260 тысяч рублей.

Гости замерли. Не дернулся даже жених. И я как свадебный ведущий решил это обыграть: сказал, что все так и задумано и кольцо жених подарит невесте вечером в ресторане. Объяснил невесте, что мы должны были запечатлеть ее натуральные эмоции здесь и сейчас. И она нам поверила. Гости тоже подумали, что кольцо бутафорское и это розыгрыш.

После чего мы с женихом быстро поехали в ювелирный дом и взяли красивое колечко с изумрудами. Конечно, пришлось потратиться. Но мне кажется, что это зашло: лучшего форс-мажора не придумаешь для памяти на всю жизнь. Уж для жениха точно. Невеста узнала о произошедшем вечером в ресторане, уже после того, как было подарено новое кольцо.



C букетом невесты лицом в пол

Ведущий мероприятий Арно Мазманян



Опыт ведения свадеб у меня большой, но от этой ситуации я был в шоке. На одной из свадеб настал момент проводить традиционное бросание букета невесты. Я выстроил незамужних девушек в зале, невеста взяла букет (он был настоящий, весом 1-2 килограмма). Я задаю вопрос: "Кому очень хочется замуж?" Подняли руки все, кроме одной.



Невеста запускает букет в потолок. И эта девушка, которая не подняла руку, подпрыгнула очень высоко, хотя была небольшого роста. Она поймала букет, но каким-то образом горизонтально упала на пол, лицом вниз. И все, она отключилась.

Гости, наверное, подумали, что это прикол. Потому что музыка играет, все пляшут и смотрят на девушку. А она как упала лицом в пол, так и лежит с букетом в руке. Я не пойму, что делать. У меня был ступор, первый раз в жизни такое случилось. Только после того, как гости увидели мое окаменевшее, бледное лицо, они поняли, что что-то не в порядке, и попытались ее поднять. Я тоже кинулся к ней и начал помогать. Когда девушка пришла в себя, все поняли, что от удара на какой-то миг она действительно потеряла сознание.

Предполагаю, что удар был неслабым, но ее спасло то, что пол был из ковролина. После случившегося я разрядил обстановку. Помогла и сама девушка: придя в себя, она улыбнулась и обыграла ситуацию, сказав, что была готова на все, лишь бы поймать букет. Гости засмеялись, и все закончилось благополучно. Хотя жених с невестой были в легком шоке, когда поняли, что произошло.



Ccора молодоженов

Ведущий мероприятий Александр Козлов



Идет свадьба: все замечательно, милые молодожены, но немного суетливые и постоянно спорят. Ощущение, что они привыкли действовать посредством итальянской жестикуляции и криков, очень яркая и темпераментная пара. Получается так, что по ходу дня не все идет так идеально, как запланировала невеста (в одном месте споткнулась, тут гости опоздали, здесь не вовремя накрыли). Было видно, что невеста накручена. И будь ты хоть Ургантом на ее свадьбе – это бы не помогло.

После регистрации вроде все устаканилось, но молодые периодически выходили из-за стола и что-то обсуждали. Я взаимодействовал с гостями и в какой-то момент увидел, что жених один.



Оказалось, что молодожены поругались и невеста уехала. Через какое-то время жених поехал за ней, и 3-4 часа я был на свадьбе с гостями без молодоженов.

Я звонил обоим, но у них постоянно было занято. Так понимаю, они без остановки были в контакте. Я продолжил вести развлекательную программу. В итоге в последний час свадьбы, когда гости уже танцевали, молодожены все-таки приехали. Веселые, как будто ничего не произошло. Ощущение, что они где-то уже потусили. Я быстро сориентировался и объявил в микрофон: "Встречаем их! Ребята, это был розыгрыш!" Придумал, что все нормально и наши молодожены – яркие люди, им просто надо было уединиться.