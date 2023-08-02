Конец лета и погода на будущее: главные традиции и приметы 2 августа

Каждый год 2 августа православная церковь отмечает Ильин день, посвященный библейскому пророку Илие: этот святой считается одним из самых почитаемых в Ветхом Завете. Что можно и нельзя делать в эту дату, а также история, традиции и приметы праздника – в материале Москвы 24.



Христианские корни

Илия Пророк с житием и деисусом. Фото: tretyakovgallery.ru

Впервые пророк Илия упоминается еще в Ветхом Завете: он жил в Древнеизраильском царстве примерно за 900 лет до Рождества Христова и был ревностным сторонником веры в единого Бога. Христиане уверены, что в течение жизни святой совершил много чудес, в том числе воскресил ребенка сарептской вдовы, который умер от болезни, и говорил с Богом.

Примечательно, что на Руси первые храмы были посвящены именно Илие. Один из них был построен в Киеве примерно за 80 лет до официального принятия христианства в 988 году. В Москве в честь святого в XIV веке построили монастырь, от которого до сих пор остался одноименный храм.



Традиции

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В этот день верующие посещают праздничные литургии и крестные ходы в храмах.

Из-за того что на одну дату выпадают Ильин день и День ВДВ, святого часто считают покровителем десантников. Например, в Москве каждый год проходят мероприятия, посвященные этим двум праздникам. В этом году на Ильинке и Красной площади соберутся воины, офицеры и ветераны ВДВ, чтобы почтить память пророка и вместе с представителями церкви принять участие в крестном ходе.

Также с этим днем связано много народных поверий. Считается, что 2 августа нельзя купаться в водоемах. Люди верили, что вся нечисть прячется от Илии Пророка на дне и если зайти в воду, то русалка или леший утащит под воду. Согласно другому поверью, если искупаться в этот день, то непременно простудишься.

Также некоторые христиане уверены, что в эту дату, как и в любой другой церковный праздник, не стоит нагружать себя физическим трудом.



Приметы погоды

В народе считается, что в Ильин день заканчивается лето и начинается осень. Ночи становятся длиннее и холоднее, наступает сезон гроз.

Кроме того, люди верили, что в эту дату можно предсказать погоду. Если 2 августа пойдет дождь, то следующие два месяца будут холодными. Если осадков нет, то ближайшие шесть недель их и не будет.

А вот гроза с глухим громом в Ильин день предзнаменует небольшие осадки, звонкие раскаты – сильные ливни в последующие дни.