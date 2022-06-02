Эксперты рассказали, какие товары выгодно покупать на распродаже в "белую пятницу"

В России с 2 июня некоторые отечественные онлайн-ретейлеры запустили специальную распродажу товаров, которую назвали "белая пятница". Акция является аналогом "черной пятницы" и продлится несколько дней подряд в зависимости от интернет-площадки. Ретейлеры обещают, что скидки составят до 50–80%. В перспективе распродажа может стать ежегодной. Разбираемся, на какие товары акции стоит обратить внимание, чтобы потратить деньги с умом.
Летняя распродажа
Крупные российские онлайн-магазины объявили о старте специальной акции – "белая пятница". По аналогии с "черной пятницей" покупатели смогут приобрести со скидкой до 50–80% самые популярные товары. Большинство площадок проведет распродажу с 2 по 6 июня. При этом некоторые ретейлеры могут продлить ее до 10 дней.
В акции принимают участие "Утконос онлайн", Wildberries, "Снежная королева", "М.Видео-Эльдорадо", Holodilnik.ru, Shopping Live, Sokolov и UVI Jewellery ("Ювелирочка"). Скидки будут распространяться на одежду, обувь, ювелирные украшения, компьютерную и бытовую технику, товары для дома, красоты и здоровья, аксессуары и продукты питания. В будущем акция может стать ежегодной, а состав ее участников – расшириться.
Искать акционные товары следует на сайтах магазинов, где размещен общий логотип с надписью "белая пятница". По словам президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова, россияне смогут серьезно сэкономить при покупке нужных им вещей.
"Многие товары не только вернулись на уровень февральских цен, но выставляются даже ниже этого уровня – это замечательная возможность для покупателей приобрести необходимые вещи с большой экономией", – подчеркнул он.
Что купить в первую очередь?
Член правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Сергей Илюха рассказал Москве 24, что нет особого смысла покупать товары и продукты впрок. По его словам, приобретать на распродажах стоит только то, что вам необходимо.
"Если только конкретный товар вам действительно нужен и акционная цена приемлемая. Во всех других случаях не стоит смотреть на высокую скидку, потому что в большинстве случаев она идет с неадекватно завышенной цены. Это относится в том числе ко всей бытовой технике", – пояснил эксперт.
В свою очередь, председатель комитета по развитию электронной коммерции Торгово-промышленной палаты РФ Алексей Федоров порекомендовал покупать товары тех брендов, которые ушли с российского рынка или приостановили их поставку в РФ.
"Например, можно приобрести технику Apple или Samsung, потому что есть вероятность, что каких-то конкретных моделей долгое время в России не будет. Это же относится к технике и электронике из стран, которые ввели санкции против РФ, в первую очередь США", – рассказал он в интервью с Москвой 24.
Реальность размера скидок легко проверить за пару кликов мышки, изучив сайты других магазинов, добавил Федоров. На некоторых агрегаторах можно также найти динамику изменения цен.
Продукты питания с длительным сроком хранения или товары повседневного спроса эксперт также не советует брать. По его мнению, занимаясь такими покупками, можно лишь потратить время и деньги.