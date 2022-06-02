Эксперты рассказали, какие товары выгодно покупать на распродаже в "белую пятницу"

В России с 2 июня некоторые отечественные онлайн-ретейлеры запустили специальную распродажу товаров, которую назвали "белая пятница". Акция является аналогом "черной пятницы" и продлится несколько дней подряд в зависимости от интернет-площадки. Ретейлеры обещают, что скидки составят до 50–80%. В перспективе распродажа может стать ежегодной. Разбираемся, на какие товары акции стоит обратить внимание, чтобы потратить деньги с умом.



Летняя распродажа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Крупные российские онлайн-магазины объявили о старте специальной акции – "белая пятница". По аналогии с "черной пятницей" покупатели смогут приобрести со скидкой до 50–80% самые популярные товары. Большинство площадок проведет распродажу с 2 по 6 июня. При этом некоторые ретейлеры могут продлить ее до 10 дней.

В акции принимают участие "Утконос онлайн", Wildberries, "Снежная королева", "М.Видео-Эльдорадо", Holodilnik.ru, Shopping Live, Sokolov и UVI Jewellery ("Ювелирочка"). Скидки будут распространяться на одежду, обувь, ювелирные украшения, компьютерную и бытовую технику, товары для дома, красоты и здоровья, аксессуары и продукты питания. В будущем акция может стать ежегодной, а состав ее участников – расшириться.

Искать акционные товары следует на сайтах магазинов, где размещен общий логотип с надписью "белая пятница". По словам президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова, россияне смогут серьезно сэкономить при покупке нужных им вещей.

"Многие товары не только вернулись на уровень февральских цен, но выставляются даже ниже этого уровня – это замечательная возможность для покупателей приобрести необходимые вещи с большой экономией", – подчеркнул он.



Что купить в первую очередь?

Член правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Сергей Илюха рассказал Москве 24, что нет особого смысла покупать товары и продукты впрок. По его словам, приобретать на распродажах стоит только то, что вам необходимо.

"Если только конкретный товар вам действительно нужен и акционная цена приемлемая. Во всех других случаях не стоит смотреть на высокую скидку, потому что в большинстве случаев она идет с неадекватно завышенной цены. Это относится в том числе ко всей бытовой технике", – пояснил эксперт.





Сергей Илюха член правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Если вы боитесь каких-то катаклизмов или резкого повышения цены на любимые продукты, то можно купить. Но инфляция ожидается в разумных пределах, и делать большие запасы смысла нет. Пока я не вижу предпосылок к резкому повышению цен.

В свою очередь, председатель комитета по развитию электронной коммерции Торгово-промышленной палаты РФ Алексей Федоров порекомендовал покупать товары тех брендов, которые ушли с российского рынка или приостановили их поставку в РФ.

"Например, можно приобрести технику Apple или Samsung, потому что есть вероятность, что каких-то конкретных моделей долгое время в России не будет. Это же относится к технике и электронике из стран, которые ввели санкции против РФ, в первую очередь США", – рассказал он в интервью с Москвой 24.



Реальность размера скидок легко проверить за пару кликов мышки, изучив сайты других магазинов, добавил Федоров. На некоторых агрегаторах можно также найти динамику изменения цен.





Алексей Федоров председатель комитета по развитию электронной коммерции Торгово-промышленной палаты РФ Маловероятно, что ретейлеры, говоря о распродаже, не делают скидок. Ведь клиент всегда может это проверить. Он никогда не пойдет покупать товар дорого просто потому, что ему скажут: на него дисконт.

Продукты питания с длительным сроком хранения или товары повседневного спроса эксперт также не советует брать. По его мнению, занимаясь такими покупками, можно лишь потратить время и деньги.

