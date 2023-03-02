Вопрос гигиены: возможно ли в России распространение холеры

В России существуют риски распространения холеры, но они сведены к минимуму. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она подчеркнула, что в стране принимаются все необходимые меры для защиты населения. Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что сегодня в 22 странах борются со вспышками холеры. Рассказываем подробности, а также разбираемся, из-за чего она распространяется.



Россиянам нечего бояться?

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в последний год в странах, в которых наблюдались засуха и гуманитарные потрясения, были проблемы, связанные с холерой. "Мы эти риски видим и оказываем помощь", – отметила она.

Вместе с тем, по словам Поповой, в России принимаются все меры по защите населения от инфекции. В 2023 году ни одного случая заболевания в стране не выявлено, сказала она.





Анна Попова глава Роспотребнадзора Российская Федерация принимает все необходимые меры, чтобы рисков распространения не было. У нас имеются необходимые тест-системы, созданы запасы отечественной таблетированной вакцины, которая очень эффективно работает.

"Хочу также отметить, что наше население достаточно грамотное, люди соблюдают гигиену – моют руки и продукты питания. Я считаю, что в нашей стране риски холеры минимальны, но они есть. Поэтому мы делаем все, чтобы их не допустить", – подчеркнула Попова.

Ранее сообщалось, что после землетрясений в Турции и Сирии может обостриться ситуация с холерой. Об этом предупредил врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.



Холера – острая инфекция, которую вызывают бактерии. Они попадают в организм человека с зараженной пищей или водой. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на конец февраля 2023 года, общее число государств, где наблюдаются вспышки заболеваемости холерой, выросло до 22. Отмечается, что более миллиарда людей в 43 странах подвергаются риску заражения.



Ответственный подход каждого

Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов в беседе с Москвой 24 заявил, что в России для распространения холеры нет предпосылок.

"Больших проблем я не жду... Еще, можно сказать, зима, а эта инфекция любит тепло", – объясняет эксперт.





Александр Чепурнов ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Инфекция распространяется в основном через питьевую воду, грязные руки. Если ответственно подходить к этому вопросу, то надо пить только кипяченую воду и мыть руки – это самые значимые моменты, которые помогают остановить эпидемию, если она развивается, и предупредить ее.

По словам специалиста, качественные санитарные меры вполне в состоянии справиться с холерой. К тому же для лечения заболевания есть достаточное количество лекарств. Вместе с тем Чепурнов напомнил о наличии прививок от инфекции. "Сейчас хороший спектр вакцин... Обычно прививают, например, врачей. Прививки для населения используют только в экстренных случаях", – добавил он.

Эксперт также согласился, что в зоне риска по распространению холеры сейчас находятся Турция и Сирия, где недавно случились землетрясения, поскольку было много погибших.

