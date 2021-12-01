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15:09

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Врач рассказал, как новые сроки действия ПЦР-тестов помогут выявлять "Омикрон"-штамм

Битва за выявляемость. Как власти готовятся к приходу в Россию штамма "Омикрон"
общество медицина эксклюзив

В России сократят срок действия ПЦР-тестов с 72 до 48 часов. В Роспотребнадзоре это решение объяснили более высокой степенью заразности штамма коронавируса "Омикрон". На этом фоне в Госдуме предложили ограничить цену ПЦР-теста на COVID-19 одной тысячью рублей. Рассказываем, какие шаги власти планируют предпринять для борьбы с новым вариантом коронавируса.

ПЦР-тестирование. Чаще, но дешевле

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Срок действия ПЦР-теста на коронавирус в России сократят с 72 до 48 часов, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

С учетом особенностей нового штамма "Омикрон", его повышенной заразности и потенциальной способности вызывать гораздо более быстрый ответ организма нами принято решение ограничить срок действия ПЦР-теста.
Анна Попова
глава Роспотребнадзора

Главный санитарный врач подчеркнула, что все применяемые в стране ПЦР-тесты в состоянии выявлять новый штамм. Попова также отметила, что в России новая линия COVID-19 не обнаружена.

На этом фоне зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил ограничить цену на ПЦР-тест одной тысячью рублей. Письмо с инициативой депутат направил вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Цены в частных лабораториях достаточно высоки. Минимальные – 1,5 тысячи рублей, максимальные – 3,5 тысячи и выше. Средняя себестоимость одного ПЦР-теста в лаборатории – 500 рублей.
Сергей Леонов
зампред комитета Госдумы по охране здоровья

Депутат рассказал Москве 24, что ограничение стоимости ПЦР-теста поможет россиянам сэкономить и позволит лабораториям зарабатывать. По мнению Сергея Леонова, в период пандемии бизнесу стоит быть социально ответственным и находиться на стороне людей.

"При подозрении на коронавирус, многие предпочитают сперва сдать анализ в частной лаборатории, чтобы быстрее получить результат. По ОМС во многих регионах результат ПЦР-теста приходится ждать по двое-трое суток", – пояснил зампред комитета.

Он добавил, что в ближайшее время спрос на ПЦР-тесты может возрасти в случае принятия законопроектов об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

"С учетом пандемии коронавируса людям часто приходится сдавать ПЦР-тесты в частных лабораториях. Это связано с поездками за рубеж, посещением мероприятий, с трудоустройством. Еще на работе от сотрудников периодически требуют пройти ПЦР-тест", – заключил Леонов.

Россиян ожидают новые ограничения в связи с распространением "Омикрон"-штамма

Как правильно сдать ПЦР-тест

Чем чаще будут проводить ПЦР-тесты, тем ниже вероятность, что человеческий фактор приведет к ложноотрицательному результату, рассказал Москве 24 врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

ПЦР-тесты обладают высокой чувствительностью и высокой специфичностью. Поэтому все возможные ложноотрицательные результаты чаще всего связаны с человеческим фактором.
Сергей Вознесенский
врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН

По его словам, при проведении исследования нужно взять мазок тампоном со слизистой носа и задней стенки глотки. Перед процедурой пациент не должен пить, есть, курить, чистить зубы, промывать нос. Нужно учитывать, что ПЦР-тест на коронавирус становится положительным чаще всего на 5–8-й день после инфицирования, подчеркнул Вознесенский.

"ПЦР-тестирование направлено на первое звено эпидемического процесса, на выявление источника. Если мы выявим 100% источников, мы их изолируем и сможем прервать эпидемическую цепочку", – заключил инфекционист.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что тестирование на коронавирус должно быть доступным для россиян. Он отметил, что для этого правительство внесло изменения в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи на текущий и два последующих года.

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Носатов Иван

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