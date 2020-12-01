Что изменится в жизни россиян с 1 декабря

Последний месяц текущего года готовит россиянам много изменений. Так, с 1 декабря любой житель страны, имеющий доступ к порталу госуслуг, сможет узнать все о положенных ему льготах. В новом месяце вакцина для профилактики коронавируса попадет в перечень жизненно необходимых препаратов. А кроме того, до конца года истекает срок для подачи заявления об электронной трудовой книжке, а также замене недействительного паспорта и водительских прав. Подробности читайте в нашем материале.

Доступ к информации о льготах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 1 декабря вступает в силу закон, согласно которому любой житель России сможет получить полную информацию обо всех положенных ему льготах. Соответствующее распоряжение еще в конце прошлого года подписал Владимир Путин.

Для того чтобы получить информацию, гражданину достаточно будет иметь доступ к порталу госуслуг. По желанию пользователя система самостоятельно будет делать запрос в Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО) обо всех доступных конкретному гражданину социальных услугах.

Также в новом месяце можно будет получить доступ онлайн к информации о задолженностях по налогам и штрафах. Для этого нужно будет лишь заполнить специальную форму согласия в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Тогда уведомления о задолженностях будут приходить по СМС или электронной почте.

Билеты на поезд для льготников

Кроме того, льготникам смогутоформлять железнодорожные билеты через интернет. Соответствующее постановление ранее подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Так, с 1 декабря инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, чернобыльцы и герои России смогут покупать их в интернете. Перевозчик будет получать все данные льготников через федеральные информационные системы, тогда как раньше необходимо было предоставить документ о полагающейся льготе лично при покупке.

Жизненно важная вакцина

В начале декабря вакцины для профилактики коронавируса будут включены в перечень жизненно необходимых препаратов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

При этом наименование вакцины не будет иметь никакого значения для включения в перечень. А кроме указанного лекарства, список жизненно необходимых лекарств пополнят еще 24 препарата.

Борьба с незаконным оборотом медицинского спирта

Также в декабре вступают в силу новые требования к оборудованию и лицензированию производства этилового спирта в фармацевтике. Введенные правила позволят пресечь незаконные поставки как самого этилового спирта, использующегося в производстве этанола, так и спиртосодержащих лекарств.

Согласно документу, организациям оптовой торговли лекарственными средствами запрещается продавать медицинский спирт, а также фармацевтическую субстанцию этилового спирта.

Кроме того, эти организации должны передавать сведения в Единую государственную автоматизированную информационную систему учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Паспорт для гитары

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Кроме того, в текущем месяце вступают в силу новые правила маркировки музыкальных инструментов, представляющих культурную ценность.

В декабре для того, чтобы вывезти такой инструмент за границу, необходимо будет пройти специализированную экспертизу и оформить паспорт на него паспорт в Минкультуры. В документе будет указана информация о музыкальном инструменте, результаты экспертизы, а также данные владельца или арендатора. Кроме того, вся перечисленная информация будет заноситься в реестр, специально созданный для таких инструментов.

Новый закон позволит облегчить процедуру вывоза подобных музыкальных инструментов на гастроли.

Новые правила получения больничного

Также в декабре вступают в силу новые правила выдачи листов нетрудоспособности, утвержденные Минздравом РФ осенью.

Так, с 14 декабря гражданин сможет оформить только один больничный, даже если работает в нескольких организациях одновременно. Кроме того, электронный больничный можно будет продлить бумажным. Или наоборот. Те, кто будут помещены на карантин из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, смогут получить листок нетрудоспособности на весь период необходимой изоляции. А чтобы уведомить работодателя о законных отгулах по состоянию здоровья, достаточно будет только назвать номер документа.

Также больничный по уходу за детьми при необходимости можно будет оформить одним документом на всех совершеннолетних. В то же время останется возможность оформить документы на каждого ребенка по отдельности. Кстати, выдавать указанный больничный теперь будут и в случае закрытия детского сада на карантин из-за коронавируса.

Цифровой нотариат

23 декабря в силу вступают поправки в закон "О цифровом нотариате". В первую очередь документ позволит упростить процедуру проведения сделки с участием нескольких нотариусов.

Кроме того, поправки закрепляют возможность проведения ряда услуг в электронном формате. Так, например, уже в декабре появится возможность нотариально заверить перевод документа удаленно или передать электронные документы другим лицам, а также получить выписки из реестра об имуществе в залоге.

Замена паспорта и имущественный налог

Еще в апреле текущего года Владимир Путин подписал указ, согласно которому признаются действительными паспорта и водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно. Решение было принято в связи с обязательной самоизоляцией из-за пандемии коронавируса.

В МВД уточняли, что поменять документы на актуальные можно будет до конца текущего года. Таким образом, гражданам стоит поторопиться: 31 декабря истекает срок замены документов, действие которых завершилось в период, ранее указанный президентом.

Также до конца текущего месяца гражданам придется определиться с форматом своей трудовой книжки. Заявление о переводе ее в электронный формат будет приниматься до 31 декабря. Еще раньше, 1 декабря, истекает срок уплаты имущественного налога за 2019 год.