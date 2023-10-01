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01 октября, 08:30

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Пять лучших рецептов быстрых и полезных завтраков

Хорошее начало: лучшие рецепты быстрых и полезных завтраков

От того, что мы едим с утра, зависит, появятся ли силы и желание идти покорять мир. При этом приготовить завтрак быстро и полезно – вполне посильная задача практически для каждого. Пять интересных рецептов – в материале Москвы 24.

Ленивая овсянка

Фото: 123RF/rawlik

Каша на завтрак – классика жанра, а на этот вариант даже не придется тратить утром много времени. Потому что ленивая овсянка готовится с вечера в течение считанных минут. Для нее понадобится:

  • стакан кефира;
  • шесть столовых ложек овсяных хлопьев;
  • банан;
  • пять миндальных орешков;
  • чайная ложка меда.

Накануне вечером нужно положить в небольшую банку крупу, нарезанный колечками банан, дробленый миндаль и мед. Далее необходимо залить все это кефиром, перемешать, закрыть крышкой и оставить в холодильнике до утра. К завтраку ленивая овсянка дойдет до нужной кондиции.

Банановый сплит с творогом

Фото: 123RF/betterworldpictures

Творог идеален для завтрака: в нем много белка, который легко усваивается, а также кальция, железа и витаминов. Утром этот кисломолочный продукт лучше всего сочетать с медленными углеводами, например фруктами и ягодами. Для приготовления бананового сплита понадобится:

  • 110 граммов творога;
  • чайная ложка орехов;
  • банан;
  • любые ягоды.

Бананы нужно почистить, разрезать пополам вдоль и выложить на тарелку. Между дольками банана выкладываем творог, ягоды и орехи.

Бутерброд с авокадо и яйцом

Фото: 123RF/lukesw

Этот бутерброд больше похож на витаминную бомбу, так что утро точно будет бодрым. Для его приготовления понадобится:


  • яйцо;
  • цельнозерновой хлеб;
  • авокадо;
  • помидор;
  • лимон.

Яйца ставим вариться, ломтики цельнозернового хлеба слегка подсушиваем на сухой сковороде, чтобы они стали хрустящими. Авокадо нужно почистить и размять до состояния пюре, после чего сбрызнуть соком лимона, чтобы мякоть не потемнела. Помидоры нарезаем небольшими кубиками, добавляем к получившейся массе, солим все это и перемешиваем. Осталось намазать пюре на хлеб и выложить сверху половинки вареного яйца.

Тост с печенью трески и киви

Фото: 123RF/queen1987

Этот вариант для тех, кто хочет начать утро с полезного завтрака и вкусового эксперимента. Понадобится:

  • зерновой хлеб;
  • печень трески;
  • киви.

Ломтики зернового хлеба надо слегка подсушить на сухой сковороде и смазать сливочным маслом. Сверху нужно выложить нарезанную печень трески, а поверх этого – тонкие кружочки киви. Сочетание кажется странным, но получается очень гармоничным по вкусу.

Кюкю

Фото: 123RF/voltan1

В Азербайджане так называют яичницу, приготовленную с большим количеством зелени. Для завтрака она подходит идеально: питательная, насыщает организм полезными веществами, просто и быстро готовится. Понадобится:

  • пучок любой зелени;
  • два яйца;
  • сливочное масло.

Зелень надо мелко нарезать и взбить с яйцами. На сковороде растопить немного сливочного масла, влить яичную массу, накрыть крышкой и оставить блюдо готовиться на медленном огне. Когда нижняя часть подрумянится, кюкю надо перевернуть и подождать еще примерно три минуты.

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