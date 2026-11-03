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03 ноября, 10:42

Транспорт

Бывший подмосковный завод Mercedes-Benz перезапустят в 2027 году без марки Exeed

Фото: ТАСС/DPA/Picture Alliance/Bernd Weißbrod

Бывший завод Mercedes-Benz в индустриальном парке "Есипово" Московской области возобновит работу с новым производственным партнером вместо марки Exeed в первом квартале 2027 года. Об этом "Газете.ру" сообщил гендиректор группы компаний "Автодом" Андрей Ольховский.

Гендиректор компании подчеркнул, что оборудование Mercedes-Benz сохранилось полностью и упаковано по техническим рекомендациям. Завод, по его словам, будет выпускать автомобили. Сейчас предприятие не остановлено, но работает не на проектной мощности. О точной дате запуска обещают сообщать по мере поступления информации.

Ольховский отметил, что российский авторынок стабилизируется по набору марок и моделей. В 2027 году ожидается финализация на следующие 4–5 лет. После этого потребуется окупать инвестиции в запуск сборочных производств, а автопроизводители сосредоточатся на локализации компонентов.

По данным СМИ, "Автодом" приобрел предприятие в 2023 году вместе с другими российскими активами Mercedes-Benz. Летом 2024 года на заводе в Есипове начали выпускать автомобили Exeed. За 2024–2025 годы там собрали около 16,4 тысячи кроссоверов моделей VX, TXL и RX.

Ранее сообщалось, что "АГР Холдинг" объявил о старте серийного производства нового кроссовера Jeland J7 на заводе в поселке Шушары в Санкт-Петербурге. Данная модель стала второй от бренда Jeland, поставленной на конвейер этого предприятия в рамках стратегического сотрудничества "АГР" с китайской компанией Defetoo.

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