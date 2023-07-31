Семь советов, как не переедать на работе

Для многих привычка есть в течение рабочего дня превращается из потребности в способ скрасить трудовые будни. Однако постоянный перекус – это прямой путь к ожирению и проблемам со здоровьем. Как нормализовать свой рацион, Москва 24 расскажет вместе с диетологом.

Учет еды

Многие даже не задумываются, насколько часто едят в течение дня, подчеркнула в беседе с Москвой 24 диетолог-нутрициолог, кандидат медицинских наук Инна Кононенко. По ее словам, пациенты при перечислении приемов пищи порой даже не учитывают постоянные перекусы.





Инна Кононенко врач – диетолог-нутрициолог, кандидат медицинских наук Когда мы пьем кофе с конфетой через час после обеда, съедаем яблоко или горсть орехов, уже во рту запускается процесс переваривания. Уровень сахара в крови повышается в течение 15 минут, а поджелудочная начинает вырабатывать инсулин.

Осознать проблему поможет пищевой дневник, посоветовала Кононенко. В него надо записывать абсолютно все, что съедается в течение дня. Результаты часто удивляют, и в итоге популярное "ничего не ем, но все же толстею" оказывается лишь искренним заблуждением, подчеркнула специалист.

Внимание к рациону

Диетолог-нутрициолог посоветовала установить новое правило – никогда не есть за работой, у компьютера или телевизора, а также в кино. Если появилось чувство голода, нужно утолить его в предназначенных для этого местах – на кухне или в столовой, порекомендовала Кононенко.





Инна Кононенко врач – диетолог-нутрициолог, кандидат медицинских наук Поглощая еду, будучи сконцентрированными на каком-то деле, мы даже не осознаем, что едим. Практически не ощущаем вкуса и удовольствия, а иногда и вовсе делаем это через силу. В итоге получаем много калорий и быстрых углеводов, а насыщения не чувствуем, так как слишком отвлечены.

Усугубляют ситуацию продукты, которые очень просто есть. К таким эксперт отнесла печенье, конфеты, попкорн, чипсы и так далее. Они просто созданы, чтобы их было удобно есть много и в любых условиях, поэтому лучше не держать их на работе, порекомендовала Кононенко.

В крайнем случае можно брать с собой куда более полезные альтернативы: огурец, морковь соломкой, кислые ягоды, немножко орехов, добавила эксперт.

Полезные советы

Чтобы меньше хотелось есть в офисе, нужно плотно завтракать, указала Кононенко. При этом первый прием пищи за день должен состоять не из простых углеводов, а удачно сочетать в себе белки, жиры и сложные углеводы. Как вариант гречневая каша с яйцом и свежий салат либо омлет с мясным фаршем плюс салат из овощей, перечислила специалист.





Инна Кононенко врач – диетолог-нутрициолог, кандидат медицинских наук Никогда не ешьте прямо из упаковки или из полной кастрюли, сковородки, контейнера. Всегда перекладывайте содержимое в тарелку, чтобы было проще оценить размер порции.

Беседы с коллегами лучше проводить за кофе или чаем. Используйте премиальные сорта, которые позволят вам насладиться вкусом и ароматом, тогда будет легче отказаться от сопровождения в виде сладостей, сказала Кононенко.

Если в офисе праздник, это не повод наедаться до тяжести в желудке. Оптимально питаться очень медленно, а добавку класть после небольшой паузы. Сначала нужно спросить свое тело, сыто ли оно. "Иногда даже удивительно, насколько маленькой порцией можно наесться", – отметила диетолог.

В течение дня обязательно нужно пить обычную воду. Это необходимо в том числе потому, что часто желание есть связано с жаждой, заключила Кононенко.