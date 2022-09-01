Иммунолог рассказал, стоит ли опасаться неизвестного вируса из Аргентины

В Аргентине шесть человек заболели пневмонией неизвестного происхождения. По официальной информации, двое из них уже скончались. Результаты анализов опровергли у заразившихся наличие COVID-19, вирусов гриппа А и В, а также хантавируса. Рассказываем подробности, а также выясняем, стоит ли россиянам опасаться вспышки пневмонии.
Вспышка в Аргентине
В аргентинской провинции Тукуман из-за вспышки пневмонии неизвестного происхождения закрыли на карантин частную больницу. По данным регионального Минздрава, зарегистрировано шесть случаев заболевания.
Болезнь затронула пятерых сотрудников медучреждения, а также пациента. "Во всех шести случаях речь идет о двусторонней пневмонии, двое скончались, трое госпитализированы и еще один человек находится дома, его состояние здоровья оценивается как хорошее", – говорится в сообщении аргентинского Минздрава.
Примечательно, что причину развития пневмонии у заболевших найти до сих пор не удалось, несмотря на то что пациенты сдали множество анализов.
Тем не менее местный Минздрав призвал общественность не паниковать. "Мы хотим, чтобы население сохраняло спокойствие, потому что ситуация находится под контролем", – подчеркнул министр здравоохранения провинции Луис Медина Руис.
Нечего бояться?
Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал Москве 24, что локальные вспышки заболеваний неизвестного происхождения, которые не получают широкого распространения и быстро затухают, время от времени происходят в разных частях мира.
По его словам, причин заболевания людей в аргентинской клинике может быть множество. "В Аргентине сейчас конец зимы – начало весны. В этот период в стране активизируются природные процессы. В итоге может оказаться, что мы столкнулись с респираторной инфекцией, вызванной забросом особо злостной пыльцы", – отметил врач.
Специалист не исключил и мутацию какого-либо вируса. "Вирус мог быть крайне вирулентным, но малоконтагиозным. Поэтому заразились те, кто был в тесном контакте, – медики и пациент", – добавил Владимир Болибок.
Также иммунолог допустил версию о том, что медицинский персонал мог заразиться от пациента в результате нарушения техники безопасности.
Поскольку новых заболевших в Аргентине больше не выявляли, иммунолог допустил, что вспышка могла затухнуть и россиянам нечего бояться. Сегодня для граждан РФ гораздо более актуальной остается обстановка с коронавирусом, считает иммунолог. Специалист рекомендовал гражданам вовремя ревакцинироваться, чтобы избежать тяжелого течения заболевания.