Иммунолог рассказал, стоит ли опасаться неизвестного вируса из Аргентины

В Аргентине шесть человек заболели пневмонией неизвестного происхождения. По официальной информации, двое из них уже скончались. Результаты анализов опровергли у заразившихся наличие COVID-19, вирусов гриппа А и В, а также хантавируса. Рассказываем подробности, а также выясняем, стоит ли россиянам опасаться вспышки пневмонии.



Вспышка в Аргентине

Фото: AP Photo/Rahmat Gul

В аргентинской провинции Тукуман из-за вспышки пневмонии неизвестного происхождения закрыли на карантин частную больницу. По данным регионального Минздрава, зарегистрировано шесть случаев заболевания.

Болезнь затронула пятерых сотрудников медучреждения, а также пациента. "Во всех шести случаях речь идет о двусторонней пневмонии, двое скончались, трое госпитализированы и еще один человек находится дома, его состояние здоровья оценивается как хорошее", – говорится в сообщении аргентинского Минздрава.

Примечательно, что причину развития пневмонии у заболевших найти до сих пор не удалось, несмотря на то что пациенты сдали множество анализов.





Минздрав Аргентины Анализы на коронавирус, грипп, простуду типа A и B, хантавирус и 25 видов бактерий дали отрицательный результат.

Тем не менее местный Минздрав призвал общественность не паниковать. "Мы хотим, чтобы население сохраняло спокойствие, потому что ситуация находится под контролем", – подчеркнул министр здравоохранения провинции Луис Медина Руис.



Нечего бояться?

Фото: AP Photo/Rahmat Gul

Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал Москве 24, что локальные вспышки заболеваний неизвестного происхождения, которые не получают широкого распространения и быстро затухают, время от времени происходят в разных частях мира.





Владимир Болибок врач – аллерголог-иммунолог В доковидную эпоху подобные происшествия не привлекали широкого внимания. Однако, с тех пор как в Китае "проморгали" коронавирус, когда местные власти замяли сообщения врача о новом заболевании, к информации о болезнях неизвестной этиологии стали относиться гораздо внимательнее. Это правильно.

По его словам, причин заболевания людей в аргентинской клинике может быть множество. "В Аргентине сейчас конец зимы – начало весны. В этот период в стране активизируются природные процессы. В итоге может оказаться, что мы столкнулись с респираторной инфекцией, вызванной забросом особо злостной пыльцы", – отметил врач.

Специалист не исключил и мутацию какого-либо вируса. "Вирус мог быть крайне вирулентным, но малоконтагиозным. Поэтому заразились те, кто был в тесном контакте, – медики и пациент", – добавил Владимир Болибок.

Также иммунолог допустил версию о том, что медицинский персонал мог заразиться от пациента в результате нарушения техники безопасности.





Владимир Болибок врач – аллерголог-иммунолог Любая пневмония – это инфекционное заболевание. И если появился пациент с пневмонией, то его необходимо рассматривать как инфекционного. И принимать меры, чтобы медицинский персонал, который работает с пациентами, не заражался. Вполне возможно, в клинике не соблюдали масочный режим.

Поскольку новых заболевших в Аргентине больше не выявляли, иммунолог допустил, что вспышка могла затухнуть и россиянам нечего бояться. Сегодня для граждан РФ гораздо более актуальной остается обстановка с коронавирусом, считает иммунолог. Специалист рекомендовал гражданам вовремя ревакцинироваться, чтобы избежать тяжелого течения заболевания.

