Эксперт объяснил, как действовать в случае укуса осы

С приходом арбузного сезона в Москве активизируются осы, сообщили в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды. Рассказываем, как защититься от этих насекомых и что делать в случае укуса.

Сезонное усиление

Август – традиционное начало арбузного сезона. С его стартом в Москве может вырасти присутствие ос, заявил начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

"В августе в Москве начинается сезон арбузов, дынь, других ягод и фруктов. Многие фрукты лежат и даже подгнивают. И в это время у ос начинает резко увеличиваться приплод, их популяция возрастает", – сказал он.





Сергей Бурмистров начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Август в 2023 году, по прогнозам синоптиков, будет жарким, так что количество ос, вероятнее всего, будет значительным. Однако нашествием это назвать нельзя, это все-таки скорее сезонное явление. Также вырастет популяция шершней, однако их в столице значительно меньше.

Эксперт добавил, что осы любят сладкое и уже залетают в квартиры, чтобы найти лакомство.

"Москвичам необходимо быть в это время крайне внимательными, чтобы не пострадать от укусов", – подчеркнул Бурмистров.

Фрукты и ягоды, по словам специалиста, лучше всего хранить в недоступных для насекомых местах и внимательно осматривать их перед тем, как съесть.

Отмахиваться не нужно

Во второй половине лета ос всегда становится больше, и они начинают беспокоить людей. Но в целом человек для них не представляет интереса, поэтому жалят осы, только когда защищаются, рассказал Москве 24 научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

"Если ее схватили или сели на нее, она укусит. Если в парке встретились с осой, то не нужно от нее отмахиваться – можно ударить случайно по ней рукой, и тогда, почувствовав опасность, она может ужалить", – сказал эксперт.





Вадим Марьинский энтомолог Когда вы едите на природе арбуз, что-то сладкое, оса может "присоединиться" к трапезе и в процессе ужалить. Для большинства ее укус не опасен, за исключением тех, у кого есть аллергия. Но если оса укусит в язык, в глотку, ротовую полость, то это опасно: может образоваться сильный отек, который перекроет дыхательные пути.

В случае когда оса жалит в руку или ногу, специалист рекомендует просто понаблюдать за своим состоянием.

"Если общего ухудшения не наблюдается, то все в порядке. Особенно если человека уже кусали осы и он знает, что реакции не было", – уточнил Марьинский.

Однако при повышенной чувствительности к осиному яду в случае первого укуса (или в ротовую полость) необходимо сразу же обратиться к врачу, подчеркнул эксперт. Кроме того, при поездках на природу с собой лучше всегда брать антигистаминные препараты, заключил ученый.