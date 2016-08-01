Москвичей предложили штрафовать за заброшенные могилы родственников

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В Мосгордуме предложили наказывать рублем граждан, которые не ухаживают за могилами своих усопших родственников. Об этом рассказал глава комиссии по делам общественных объединений и религиозных организаций Антон Палеев, сообщает Агентство "Москва".

"Мне жаль, что приходится опускаться до административных мер, что многие люди не ухаживают за могилами близких родственников. У нас парадоксальная ситуация. С одной стороны, у нас проблема нехватки мест на кладбищах. А с другой – полно заброшенных могил, которые формально считаются действующими", – заявил Палеев.

По словам депутата, в случае ввода штрафов, необходимо будет провести предварительную работу. В частности, единый стандарт для внешнего вида могил.

"Иначе будет так: придет какой-то чиновник, которому будет поручено собрать штрафы и скажет, вот могилы номер пять и номер шесть неухоженные. Другой же ответит "да нет, вроде ничего", – подчеркнул Палеев.

Благоустройство кладбищ

Власти столицы уделяют много внимания благоустройству кладбищ. Там обновляют систему навигации. Новые указатели и светящиеся стелы с картами уже появились на Донском и Ваганьковском кладбищах. Еще два кладбища ими оснастят до конца года.

Информационные стелы в виде раскрытой книги с подсветкой установлены недалеко от входа. На лицевой стороне стелы есть подробная карта некрополя с указанием колумбариев, а также административных зданий, торговых точек, мемориалов, а также телефон горячей линии ГБУ "Ритуал". На Донском кладбище отдельно выделены могилы репрессированных.

На территориях кладбищ появляются указатели. С их помощью можно найти объекты инфраструктуры, например, пункты выдачи инвентаря и песка, туалеты и так далее.