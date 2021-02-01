Как оформить льготы для многодетной семьи онлайн

За последние три месяца статус многодетной семьи для получения льгот оформили 6,4 тысячи москвичей. С ноября 2020 года эту услугу можно оформить только онлайн. Рассказываем, как это сделать и какие документы понадобятся для электронного заявления.

Процесс получения льгот упрощен

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сегодня в Москве проживает более 176 тысяч многодетных семей. За последние 10 лет их количество выросло в 2,5 раза и продолжает расти. Если раньше для получения льгот семьям необходимо было получать бумажное удостоверение, то с ноября 2020 года весь процесс перешел в онлайн. Заявку можно подать на сайте mos.ru, и данные автоматически попадут в единый реестр города.





Анастасия Ракова заммэра Москвы по вопросам социального развития На сегодняшний день 6,4 тысячи москвичей уже воспользовались обновленной услугой на портале mos.ru и оформили электронный статус многодетной семьи.

Также сократился перечень документов, которые необходимо предоставить для оформления статуса многодетной семьи. Теперь не требуются справки, скан-копии документов и сведения о членах семьи. Все данные, указанные заявителем, органы власти проверят самостоятельно.

Какие документы нужны для оформления льгот

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Статус многодетных могут оформить семьи с тремя и более детьми, хотя бы один из которых должен быть младше 16 лет (или 18 лет в случае, если он получает образование). Все несовершеннолетние дети должны быть зарегистрированы по месту жительства в Москве. Заявление может подать один из родителей, а также отчим или мачеха многодетной семьи.

Для подачи заявления понадобятся данные следующих документов:

– документы, удостоверяющие личность заявителя и супруга;

– свидетельство о заключении брака (если заявитель состоит в браке);

– документ, удостоверяющий личность второго родителя (если он проживает совместно с заявителем);

– свидетельство о рождении каждого из детей (включая достигших 18 лет);

– для детей старше 14 лет – паспорт гражданина РФ, для иностранных граждан и лиц без гражданства (независимо от возраста) – вид на жительство;

– свидетельство о смене ФИО для всех, у кого менялись личные данные;

– свидетельство об установлении отцовства (если в отношении ребенка установлено отцовство);

– свидетельство о смерти или судебное решение о признании родителя умершим;

– свидетельство о расторжении брака, если брак со вторым родителем расторгнут.

Для заполнения заявления понадобятся только данные из вышеуказанных документов. Вся информация будет проверена онлайн. В редких случаях, если сведения нельзя проверить с помощью межведомственного взаимодействия, документы можно будет принести в любой центр "Мои документы" в течение 10 рабочих дней с даты направления уведомления.

Как подать заявление онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

1. Зайдите на сайт mos.ru и заполните в личном кабинете сведения о себе и своих детях.

2. Подайте заявление в электронном виде.

3. При положительном решении уведомление о присвоении льготного статуса придет в ваш личный кабинет в течение 10 рабочих дней.

Если многодетная семья уже состоит на учете в органах защиты, повторно обращаться за подтверждением статуса не нужно. Все данные уже размещены в информационных системах города.

После присвоения статуса многодетной семьи онлайн желающие также могут оформить удостоверение в бумажном виде в центрах госуслуг "Мои документы". Сообщается, что оформление на бумажном носителе не является обязательным для получения льгот, но первое время может понадобиться для бесплатного посещения городских бассейнов, музеев и зоопарка.