Какие изменения ждут москвичей с 1 февраля

С февраля нас ждут несколько важных изменений: индексация пособий льготникам, завершение сроков "амнистии капитала" и новые "Ласточки". Подробнее об этом и не только – в материале портала Москва 24.

Индексация социальных пособий

Согласно официальному постановлению, размер пособий ветеранам, инвалидам повышается с 1 февраля на 4,3%, а коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций достигнет 1,043 (в 2018 году – 1,025). Такой же порядок индексации распространяется и при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

С 1 февраля вырастут и детские пособия. К ним относятся пособие по беременности, по уходу за ребенком, единовременная выплата, которая полагается при рождении ребенка, а также пособия детям военнослужащих.

Например, единовременная денежная выплата при рождении или усыновлении ребенка в Москве увеличится с 16,7 тысячи рублей до 17,4 тысячи. Пособие женщинам, которые встали на учет в ранние сроки беременности (в течение первых 12 недель), вырастет с 628,4 рубля до 649,8 рубля, а минимальное пособие по уходу за вторым и самым младшим ребенком – с 6,2 до 6,5 тысячи рублей. Максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком составит 26,1 тысячи рублей (вместо 24,5 тысячи).

Выплаты также проиндексируют всем федеральным льготникам: Героям СССР и России, полным кавалерам Ордена Славы и гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварий и ядерных испытаний. К федеральным выплатам также относится пособие на погребение.

Пенсии военным, пожарным и полицейским

С 1 февраля начнется постепенный перевод пенсий и соцвыплат военным, пожарным и сотрудникам некоторых правоохранительных органов (служащим органов внутренних дел, наркоконтроля, войск национальной гвардии, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы) на карту "Мир" национальной платежной системы. Для тех, у кого срок действия карт еще не прошел, выплаты будут приходить на существующие карты до конца срока их действия (но не позднее 1 июля 2020 года).

Переход на "цифру"

В этом месяце начинается плавный переход на цифровой формат телевещания (которое лучше по качеству и обеспечивает зрителей большим количеством каналов). Процесс – поэтапный, и планируется, что он продлится полгода. Уже через 10 дней переход начнется с первых регионов – Магаданская, Пензенская, Рязанская, Тульская, Ульяновская и Ярославская области, а также Чечня. Далее, в середине весны на "цифру" хотят перевести другие 20 субъектов, в том числе Москву и Подмосковье, а уже в июне на новый формат, по плану, перейдут оставшиеся регионы.

"Москва в цифрах": новый формат ТВ

Транспортный налог

В феврале изменится порядок заполнения декларации на транспортный налог. Несущественно: поменяется лишь штрих-код на форме декларации. В новой редакции изложены коды видов транспортных средств и коды налоговых льгот и вычетов. Вступит в силу изменение 20 февраля.

Второй этап "амнистии капитала"

28 февраля заканчивается второй этап "амнистии капитала" – добровольного декларирования в России зарубежных счетов и активов. Декларацию нужно подавать на бумажном носителе в любой налоговый орган или в центральный аппарат федеральной налоговой службы (ФНС). Второй этап начался с 1 марта прошлого года, за это время россияне могли задекларировать зарубежное имущество, не переводя активы в Россию. А первый этап амнистии завершился в 2016-м, тогда было подано более семи тысяч деклараций.

Пиво и вино в экономклассе "Аэрофлота"

С первого дня февраля авиакомпания "Аэрофлот" вернет алкогольные напитки на рейсах в экономклассе. "1 февраля [планируем вернуть в меню для экономкласса] пиво на рейсах длительностью от шести часов, вино – на ряде рейсов от трех часов", – сообщили ТАСС в компании.

Изменение расписания электричек

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В первой половине февраля расписание движения ряда пригородных поездов Ленинградского направления изменится из-за модернизации инфраструктуры на Октябрьской железной дороге. Речь идет об участках Москва – Тверь (Конаково) и Тверь – Бологое (Торжок). Временное расписание будет актуально с 1 по 14 февраля. В этот период в разные дни не будут курсировать 14 электричек. Полный список изменений можно посмотреть на сайте перевозчика.

Кроме того, в выходные со 2 февраля в аэропорт Домодедово будут ходить две дополнительные электрички. Изменения затронут электропоезда №6510 и №6505, прежде ходившие только по будням. Теперь они ежедневно станут возить пассажиров по маршруту Москва – аэропорт Домодедово: отправление будет в 06:11, а обратно – в 07:55. Помимо этого, поезду №6068 сообщением Ожерелье – Москва, который отправляется в 16:35, назначена дополнительная остановка на станции Чертаново в 18:25.

Новые "Ласточки"

Плюс, с 2 февраля между Москвой и Клином будет запущена первая в России 10-вагонная "Ласточка".

Скоростной электропоезд в новой компоновке предназначен для пригородных пассажирских перевозок. Максимальная скорость эксплуатации составляет 160 километров в час. Для велосипедистов предусмотрены напольные стойки, во всех вагонах есть розетки, места для багажа и крючки для верхней одежды. Поезд получит класс "Комфорт" и будет ежедневно совершать восемь рейсов по маршрутам обычных электричек.

Вертолет при больнице имени Юдина

С 1 февраля при МГКБ им. С.С. Юдина в дневное время будет дежурить авиамедицинская бригада центра экстренной медицинской помощи и Московского авиационного центра. А уже с 15 февраля она начнет работать там круглые сутки. "Время прибытия медицинского вертолета в любую точку Москвы составляет в среднем семь-десять минут, а в ТиНАО – 15-20 минут", – рассказал ранее министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун. Так что дежурство вертолета в еще одной больнице поможет повысить оперативность оказания авиамедицинской помощи жителям столицы.