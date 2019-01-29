Первая 10-вагонная "Ласточка" поедет из Москвы в Клин

Первый в России 10-вагонный скоростной электропоезд "Ласточка" будет запущен 2 февраля между Москвой и Клином. Пассажиры могут свободно перемещаться вдоль всего состава, что позволит равномерно перераспределить поток в пунктах посадки-высадки.
"Электропоезд "Ласточка" в новой 10-вагонной компоновке предназначен для пригородных пассажирских перевозок. Максимальная скорость эксплуатации составляет 160 километров в час. Места для сидения расположены в удобных компоновках 3+2 и 2+2, установлены горизонтальные поручни с передвижными ручками", – сообщила пресс-служба РЖД.
Для пассажиров с велосипедами предусмотрены напольные стойки, также во всех вагонах есть розетки, места для багажа и крючки для верхней одежды. Поезд получит класс "Комфорт". Он ежедневно будет совершать восемь рейсов по маршрутам обычных электричек.
После запуска 10-вагонного поезда количество ежедневных рейсов поездов "Комфорт" на участке Москва – Крюково – Клин увеличится до 24. Это 13 процентов от общего количества рейсов 6000-х поездов.
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