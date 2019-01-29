Первая 10-вагонная "Ласточка" поедет из Москвы в Клин

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Первый в России 10-вагонный скоростной электропоезд "Ласточка" будет запущен 2 февраля между Москвой и Клином. Пассажиры могут свободно перемещаться вдоль всего состава, что позволит равномерно перераспределить поток в пунктах посадки-высадки.

"Электропоезд "Ласточка" в новой 10-вагонной компоновке предназначен для пригородных пассажирских перевозок. Максимальная скорость эксплуатации составляет 160 километров в час. Места для сидения расположены в удобных компоновках 3+2 и 2+2, установлены горизонтальные поручни с передвижными ручками", – сообщила пресс-служба РЖД.

Для пассажиров с велосипедами предусмотрены напольные стойки, также во всех вагонах есть розетки, места для багажа и крючки для верхней одежды. Поезд получит класс "Комфорт". Он ежедневно будет совершать восемь рейсов по маршрутам обычных электричек.

После запуска 10-вагонного поезда количество ежедневных рейсов поездов "Комфорт" на участке Москва – Крюково – Клин увеличится до 24. Это 13 процентов от общего количества рейсов 6000-х поездов.

