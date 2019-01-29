Две дополнительные электрички пустят до Домодедова

Для удобства пассажиров по выходным в аэропорт Домодедово будут ходить две дополнительные электрички. Поезда начнут ходить со 2 февраля, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МЖД.
Изменения в графике движения затронут электропоезда №6510 и №6505, прежде ходившие только по будням. Теперь они ежедневно станут возить пассажиров по маршруту Москва – аэропорт Домодедово. "Отправление в аэропорт в 06:11, в обратную сторону – в 07:55", – сказано в сообщении.
Помимо этого, поезду №6068 сообщением Ожерелье – Москва, который отправляется в 16:35, назначена дополнительная остановка на станции "Чертаново" в 18:25.
Время прибытия и отправление изменится и у некоторых других пригородных поездов. Все поправки отражены на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам".
Ранее сообщалось, что расписание электричек Ленинградского направления изменится в феврале. Это связано с модернизацией инфраструктуры Октябрьской железной дороги.
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