Расписание электричек Ленинградского направления изменится в феврале

Расписание движения ряда пригородных поездов Ленинградского направления изменится в связи с модернизацией инфраструктуры Октябрьской железной дороги, передает Агентство "Москва".
Речь идет об участках Москва – Тверь (Конаково) и Тверь – Бологое (Торжок). Временное расписание будет актуально с 1 по 14 февраля. В этот период в разные дни не будут курсировать 14 электричек.
Сообщается, что в начале февраля будет скорректировано время отправления и прибытия некоторых пригородных поездов данного направления.
Ранее сообщалось, что в маршрут следования дневного электропоезда Конаково – Москва добавили еще одну остановку. Речь идет о поезде пригородного сообщения №6607. Согласно новому расписанию, с 28 января электричка будет ежедневно останавливаться на платформе "Радищево" в 11:50.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.