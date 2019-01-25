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02:13

Расписание электричек Ленинградского направления изменится в феврале

транспорт

02:13

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Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Расписание движения ряда пригородных поездов Ленинградского направления изменится в связи с модернизацией инфраструктуры Октябрьской железной дороги, передает Агентство "Москва".

Речь идет об участках Москва – Тверь (Конаково) и Тверь – Бологое (Торжок). Временное расписание будет актуально с 1 по 14 февраля. В этот период в разные дни не будут курсировать 14 электричек.

Сообщается, что в начале февраля будет скорректировано время отправления и прибытия некоторых пригородных поездов данного направления.

Ранее сообщалось, что в маршрут следования дневного электропоезда Конаково – Москва добавили еще одну остановку. Речь идет о поезде пригородного сообщения №6607. Согласно новому расписанию, с 28 января электричка будет ежедневно останавливаться на платформе "Радищево" в 11:50.

транспорт

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