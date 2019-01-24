Электричка Конаково – Москва будет останавливаться на станции "Радищево"

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Дневной электропоезд Конаково – Москва будет совершать остановку на платформе "Радищево", передает Агентство "Москва".

Как уточнили в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК), речь идет о поезде пригородного сообщения №6607.

Согласно новому расписанию, с 28 января электричка будет ежедневно останавливаться на платформе "Радищево".

Как и раньше, поезд будет отправляться из Конаково в 10:17. Прибытие в "Радищево" назначено на 11:50. В Москве этот поезд должен быть в 12:47.

Ранее сообщалось, что утренняя "Ласточка" № 7505 Тверь-Москва с 28 января будет делать остановку на станции "Редкино". Электропоезд будет ежедневно отправляться из Твери в 8:07 и делать остановку на станции "Редкино" в 8:22.