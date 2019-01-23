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02:24

Утренняя "Ласточка" из Твери будет останавливаться на станции "Редкино"

транспорт

02:24

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Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Утренняя "Ласточка" Тверь-Москва с 28 января будет делать остановку на станции "Редкино", передает Агентство "Москва".

Речь идет о скоростной электричке № 7505 Тверь-Москва. Электропоезд будет ежедневно отправляться из Твери в 8:07 и делать остановку на станции "Редкино" в 8:22. Дополнительная остановка назначена для удобства пассажиров, добирающихся утром на работу.

Следуя в сторону Москвы, "Ласточка" также остановится на станциях "Завидово", "Клин", "Подсолнечная", "Крюково", "Сходня" и "Химки".

Ранее сообщалось, что на восьми направлениях МЖД запустили 90 дополнительных электричек. Это обеспечило 100 тысяч дополнительных мест для пассажиров. На новое расписание электрички перешли еще 9 декабря 2018 года.

Уточнить график движения электричек можно на информационных стендах станций и на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам", а также в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", доступном для iOS и Android.

транспорт

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