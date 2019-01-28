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07:39

Пособия инвалидам и ветеранам проиндексируют с 1 февраля

общество

07:39

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Фото: depositphotos/Professor25

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее размер индексации пособий и компенсаций в 2019 году. Документ опубликован на сайте кабинета министров.

Согласно официальной бумаге, размер пособий ветеранам, инвалидам и гражданам с детьми повышается с 1 февраля на 4,3%.

Как говорится в пояснительной записке, коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных двумя законами Российской Федерации и девятью федеральными законами, установлен в размере 1,043. В 2018 году коэффициент индексации был установлен на уровне 1,025.

Такой же порядок индексации распространяется и при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля в России вырастут федеральные ежемесячные денежные выплаты Героям СССР и России, ветеранам, пособие на погребение и другое.

Портал Москва 24 ознакомился со столичной системой социальной поддержки и поделился информацией, на какие пособия и компенсации можно претендовать в Москве, и о каких выплатах жители столицы могут даже не знать.

общество

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