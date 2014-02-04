Более 430 ветростойких павильонов появится на столичных остановках

Фото: m24.ru

ГУП "Мосгортранс" намерен установить на более 430 столичных остановках павильоны для защиты пассажиров от ветра и осадков.

"Павильоны устанавливаются для обеспечения комфортных условий для граждан, находящихся на остановочных пунктах наземного городского пассажирского транспорта", - сообщается на сайте госзакупок.

В частности, новые остановки появятся на Щелковском шоссе, Волгоградском и Рязанском проспекте, Каширском шоссе, Новоясеневском и Нахимовском проспектах, на улице Обручева и Профсоюзной, Севастопольском проспекте и шоссе Энтузиастов.

Кроме того, павильоны появятся на остановках около станций метро и железнодорожных вокзалов.

Согласно документам, подрядчика определят с помощью открытого аукциона 25 февраля. Компания-победитель должна будет обеспечить монтаж павильона, а также всех элементов конструкции, включая стекла, информационные щиты и знаки ПДД.

Работы должны быть выполнены не позднее 30 календарных дней с момента заключения договора.

Напомним, что столичные власти хотят разгрузить дороги и пересадить москвичей на общественный транспорт. Для этого проводится работа по улучшению комфорта и качества обслуживания пассажиров. Так, для наземного транспорта были сделаны выделенные полосы, запущены новые низкопольные автобусы и троллейбусы, а также установлены информационные табло, отслеживающие передвижение транспорта.