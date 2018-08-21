Школа близко: как подготовиться и ничего не забыть

До начала нового учебного года у столичных школьников осталось чуть меньше двух недель. Чтобы не бежать за всем необходимым в самый последний момент, многие родители уже сейчас начинают готовить своих чад к учебе. Особенно это касается тех, кто поведет ребенка "в первый раз – в первый класс". О том, как подготовиться к 1 сентября (в этом году – к 3 сентября) и ничего не забыть, читайте в материале портала Москва 24.

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Портфель

Главное "оружие" школьника – это знания, но его оруженосцем является портфель. По словам экспертов, у школьного ранца всегда должна быть твердая спинка, которая равномерно распределит нагрузку на спину и не навредит осанке ребенка. Также стоит обратить внимание на лямки: они должны быть широкими (не меньше трех с половиной – четырех сантиметров), регулироваться и плотно прилегать к телу.

Покупать стоит сумки из легкого, прочного материала с водоотталкивающим покрытием и светоотражающими элементами на корпусе. Вес портфеля должен быть не больше 700 граммов – это стандарт для учащихся начальных классов. Для детей постарше можно выбрать сумку весом в один килограмм.

По словам председателя совета родительской общественности при департаменте образования Людмилы Мясниковой, также важно, чтобы портфель нравился самому ребенку.



Людмила Мясникова "Рюкзак нужно выбирать вместе с ребенком, учитывая его предпочтения в цветах и изображениях на портфеле. Но также нужно объяснить ребенку, почему рюкзак должен быть с анатомической спинкой и небольшим по весу".

Сколько должен весить портфель школьника согласно нормативам Допустимый вес набора принадлежностей и книг, которые могут носить с собой школьники, установлен в Санитарно-эпидемиологических требованиях к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10): для 1–2 классов – не более 1,5 килограмма;

для 3–4 классов – не более 2 килограммов;

для 5–6 классов – не более 2,5 килограмма;

для 7–8 классов – не более 3,5 килограмма;

для 9–11 классов – не более 4 килограммов. Допустимый вес набора принадлежностей и книг, которые могут носить с собой школьники, установлен в Санитарно-эпидемиологических требованиях к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10):

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Канцелярские принадлежности и пенал

Благодаря "Московской электронной школе", с каждым годом ученикам все меньше нужны традиционные канцелярские принадлежности, однако купить своему чаду пенал, ручки и карандаши все-таки стоит. Также пригодятся для школьников краски, цветная бумага и клей для уроков ИЗО. Конкретный список принадлежностей стоит уточнять на родительских собраниях перед началом учебного года, пояснила Мясникова.



Людмила Мясникова "Какие должны быть карандаши, сколько их должно быть, какие краски нужны – обо всем этом рассказывает каждый конкретный педагог на родительском собрании. Поэтому стоит прислушаться к советам педагога, чтобы не купить лишнего. Точно не нужен – бумажный дневник".

С 2006 года в Москве проходит традиционная общегородская благотворительная акция С 2006 года в Москве проходит традиционная общегородская благотворительная акция "Семья помогает семье: Готовимся к школе!" . Накануне нового учебного года (с 23 по 31 августа) для социальной помощи семьям, которые испытывают трудности при подготовке детей к учебному году, а также детям с ограниченными возможностями здоровья неравнодушные люди приносят тетради, ранцы, книги, канцелярские принадлежности и спортивный инвентарь. Кроме того, для детей собирают одежду (в том числе верхнюю) и обувь в хорошем состоянии. В 2017 году в акции участвовали более шести тысяч москвичей и 473 коммерческие и торговые организации. В итоге было собрано 310 тысяч школьных принадлежностей и канцтоваров, а также около 3,5 тысяч книг. Москвичи также принесли более пяти тонн одежды, почти две тысячи пар обуви, две с половиной тысячи ранцев и другие принадлежности.



Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Школьная форма

Немаловажной для детей является школьная форма. В Москве нет единого стандарта формы – каждое учебное заведение устанавливает свою цветовую гамму, а вот качество выбирают уже родители. При выборе формы нужно обращать внимание на то, чтобы одежда была сшита из натуральных материалов: на ярлычке должна быть указана подробная информация с данными производителя и составом ткани. От изделия не должен исходить резкий запах. Также у товара должна быть декларация о соответствии или сертификат соответствия.

Лучше всего подходят для школьной формы хлопок и лен для осеннего и весеннего времени, шерсть и кашемир − для зимы. При этом форма с содержанием синтетических волокон может быть дешевле, но важно помнить, что такие предметы одежды не дают коже дышать. В результате ребенок начинает потеть, что может привести к переохлаждению и возникновению простудных заболеваний. Также синтетические волокна могут вызывать аллергию.

Помимо этого, следует подобрать для ребенка сразу несколько предметов школьной одежды, чтобы их было удобно менять в течение недели. Для мальчиков – запасные брюки к форме и две-три однотонные рубашки, для девочек – запасная юбка или платье и две-три однотонные блузки.



Людмила Мясникова "Бывает, что школьная форма остается практически новая, потому что дети за год из нее вырастают. Поэтому бывает, что родители делятся ей с нуждающимися. Это большое подспорье для многих".

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Сменка и спортивная одежда

Все школьники ходят в учебное заведение со сменной обувью. В дни занятий физической культурой ученикам также требуются кроссовки и спортивный костюм, поэтому родителям стоит покупать удобную и легкую обувь. А спортивный костюм не должен мешать школьникам выполнять весь комплекс упражнений.

"Лучше, чтобы дети использовали не целлофановый пакет для переноски обуви, а сумочки и мешочки из тканевого дышащего материала", – добавила эксперт.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Нужны ли цветы?

Каждый год перед родителями встает вопрос, какие цветы покупать и сколько на них стоит потратить. Розы, хризантемы, лилии, гладиолусы, ромашки – на цветочных рынках можно найти что угодно. Но, по словам председателя совета родительской общественности при департаменте образования Людмилы Мясниковой, сейчас в Москве распространяется традиция покупать для учителя один букет от всего класса.



Людмила Мясникова "Дети вместо кучи цветов дарят один букет учителю, а все остальные деньги собирают и передают в благотворительные фонды".

Цена вопроса

В этом году детские брюки для школьной формы обойдутся родителям примерно в 1400 рублей. Рюкзак – 930 рублей, блузка – 670 рублей, пенал – 640 рублей, детские футболки – 390 рублей и настольные лампы – 330 рублей. Таким образом, чтобы подготовить первоклашку к учебному году, придется потратить от пяти до десяти тысяч рублей. В целом средний чек на товары к новому учебному году вырос на 23 процента по сравнению с 2017 годом.