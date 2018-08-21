Школа близко: как подготовиться и ничего не забыть

До начала нового учебного года у столичных школьников осталось чуть меньше двух недель. Чтобы не бежать за всем необходимым в самый последний момент, многие родители уже сейчас начинают готовить своих чад к учебе. Особенно это касается тех, кто поведет ребенка "в первый раз – в первый класс". О том, как подготовиться к 1 сентября (в этом году – к 3 сентября) и ничего не забыть, читайте в материале портала Москва 24.
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Портфель
Главное "оружие" школьника – это знания, но его оруженосцем является портфель. По словам экспертов, у школьного ранца всегда должна быть твердая спинка, которая равномерно распределит нагрузку на спину и не навредит осанке ребенка. Также стоит обратить внимание на лямки: они должны быть широкими (не меньше трех с половиной – четырех сантиметров), регулироваться и плотно прилегать к телу.
Покупать стоит сумки из легкого, прочного материала с водоотталкивающим покрытием и светоотражающими элементами на корпусе. Вес портфеля должен быть не больше 700 граммов – это стандарт для учащихся начальных классов. Для детей постарше можно выбрать сумку весом в один килограмм.
По словам председателя совета родительской общественности при департаменте образования Людмилы Мясниковой, также важно, чтобы портфель нравился самому ребенку.
Сколько должен весить портфель школьника согласно нормативамДопустимый вес набора принадлежностей и книг, которые могут носить с собой школьники, установлен в Санитарно-эпидемиологических требованиях к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10):
- для 1–2 классов – не более 1,5 килограмма;
- для 3–4 классов – не более 2 килограммов;
- для 5–6 классов – не более 2,5 килограмма;
- для 7–8 классов – не более 3,5 килограмма;
- для 9–11 классов – не более 4 килограммов.
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Канцелярские принадлежности и пенал
Благодаря "Московской электронной школе", с каждым годом ученикам все меньше нужны традиционные канцелярские принадлежности, однако купить своему чаду пенал, ручки и карандаши все-таки стоит. Также пригодятся для школьников краски, цветная бумага и клей для уроков ИЗО. Конкретный список принадлежностей стоит уточнять на родительских собраниях перед началом учебного года, пояснила Мясникова.
В 2017 году в акции участвовали более шести тысяч москвичей и 473 коммерческие и торговые организации. В итоге было собрано 310 тысяч школьных принадлежностей и канцтоваров, а также около 3,5 тысяч книг. Москвичи также принесли более пяти тонн одежды, почти две тысячи пар обуви, две с половиной тысячи ранцев и другие принадлежности.
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Школьная форма
Немаловажной для детей является школьная форма. В Москве нет единого стандарта формы – каждое учебное заведение устанавливает свою цветовую гамму, а вот качество выбирают уже родители. При выборе формы нужно обращать внимание на то, чтобы одежда была сшита из натуральных материалов: на ярлычке должна быть указана подробная информация с данными производителя и составом ткани. От изделия не должен исходить резкий запах. Также у товара должна быть декларация о соответствии или сертификат соответствия.
Лучше всего подходят для школьной формы хлопок и лен для осеннего и весеннего времени, шерсть и кашемир − для зимы. При этом форма с содержанием синтетических волокон может быть дешевле, но важно помнить, что такие предметы одежды не дают коже дышать. В результате ребенок начинает потеть, что может привести к переохлаждению и возникновению простудных заболеваний. Также синтетические волокна могут вызывать аллергию.
Помимо этого, следует подобрать для ребенка сразу несколько предметов школьной одежды, чтобы их было удобно менять в течение недели. Для мальчиков – запасные брюки к форме и две-три однотонные рубашки, для девочек – запасная юбка или платье и две-три однотонные блузки.
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Сменка и спортивная одежда
Все школьники ходят в учебное заведение со сменной обувью. В дни занятий физической культурой ученикам также требуются кроссовки и спортивный костюм, поэтому родителям стоит покупать удобную и легкую обувь. А спортивный костюм не должен мешать школьникам выполнять весь комплекс упражнений.
"Лучше, чтобы дети использовали не целлофановый пакет для переноски обуви, а сумочки и мешочки из тканевого дышащего материала", – добавила эксперт.
Фото: Портал мэра и правительства Москвы
Нужны ли цветы?
Каждый год перед родителями встает вопрос, какие цветы покупать и сколько на них стоит потратить. Розы, хризантемы, лилии, гладиолусы, ромашки – на цветочных рынках можно найти что угодно. Но, по словам председателя совета родительской общественности при департаменте образования Людмилы Мясниковой, сейчас в Москве распространяется традиция покупать для учителя один букет от всего класса.
Цена вопроса
В этом году детские брюки для школьной формы обойдутся родителям примерно в 1400 рублей. Рюкзак – 930 рублей, блузка – 670 рублей, пенал – 640 рублей, детские футболки – 390 рублей и настольные лампы – 330 рублей. Таким образом, чтобы подготовить первоклашку к учебному году, придется потратить от пяти до десяти тысяч рублей. В целом средний чек на товары к новому учебному году вырос на 23 процента по сравнению с 2017 годом.
Сколько стоит собрать ребенка к 1 сентября